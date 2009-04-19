'Türkiye'nin anavatanı olmasından gurur duyuyorum'

KKTC'de yapılan milletvekilliği seçimini önde götüren ana muahlefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, "Türkiye'nin anavatanı olmasından gurur duyduğunu" söyledi.



Eroğlu, Sarayönü'ndeki parti genel merkez binasınından, meydana toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, ağır bir görev yüklendiklerini, ancak UBP'nin iktidar tecrübesi olan bir parti olduğunu hatırlattı.



"Türkiye'nin anavatanım olmasından dolayı gurur duyuyorum" diyen Eroğlu, "Anavatanımız sayesinde huzur ve güven içinde yaşıyoruz binlerce teşekkür" diye konuştu.



Eroğlu, "Şimdi birlik beraberlik zamanıdır" diyerek, partililere, "zaferlerini olgunluk içinde kutlamaları ve taşkınlık yapmamaları" çağrısı yaparak, destekleri için teşekkür etti.



"Ulkede namuslarıyla, şerefleriyle, onurlarıyla yaşayacakları bir anlaşma istediklerini" kaydeden Derviş Eroğlu, kazanılmış hakları koruyacak bir anlaşmanın yollarını arayacaklarını söyledi.



Eroğlu, anlaşma masasında sadece Rumların istediği değil, Kıbrıslı Türklerin istediğinin de olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a müzakerelerde destek olacaklarını yineledi.



UBP'yi anlaşma ve AB karşıtı göstermeye çalışanlar olduğunu ifade ederek, "Bizim anlatmaya çalıştığımızı halkımız anlamış ve bizi iktidara taşıdı" diyen Eroğlu, "Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Müzakere masasında elimizin daha da güçlü olması için güçlü olması için güçlü hükümetimizi, güçlü ekonomimizi sağlayacağız" diye konuştu.



Eroğlu, "bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayacakları bir anlaşma arayışı içinde olacaklarını, anavatan Türkiye'nin de bundan farklı düşündüğünü sanmadığını" kaydetti.



Eroğlu, müzakere masasında güçlü olmak için birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini dile getirdi.



UBP olarak son bir imtihandan daha, "bazı müdahalelere rağmen" başarıyla çıktıklarını, UBP'lilerin partilerini iktidara taşıdığını kaydeden Eroğlu, seçim arifesinde söylenmemesi, konuşulmaması gereken bazı yalanların gündeme taşındığını söyledi. Eroğlu, "UBP Genel Başkanı olarak hiç bir yasa dışı eylemin içinde olmadığını ve olamayacağını" belirtti.



Destek için partililere teşekkür ederek, "yarınların daha güzel olacağını" ifade eden Eroğlu, "UBP iktidarı ülkemize hayırlı olsun, Anavatanımıza hayırlı olsun" dedi.



Eroğlu seçim afişlerinde kullandıkları çocuğu da kucağına alarak kalabalığa gösterdi.



UBP'lilerin seçim zaferini kutlamaları sürüyor.