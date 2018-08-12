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Dünya

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na saldırı

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

12 Ağustos 2018 16:36

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimde bulunuldu. Saldırı nedeniyle ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay Cumartesi gecesi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda (Museumplein) bulunan başkonsolosluk binasına yanıcı bir nesne fırlattı.

Bunun üç küçük gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteyl olduğu belirlendi.

Saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklandı.

Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.

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