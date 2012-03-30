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Ekonomi

Türkiye'nin altınları burada saklanıyor

Merkez Bankası, Türkiye'nin altın rezervlerini büyük bir güvenlik çemberi altında saklıyor

30 Mart 2012 13:19

Merkez Bankası'nın 'Kozmik Odalar’da saklanan 11.5 milyar dolarlık 206 ton külçe altını görüntülendi. Çelik odalardaki altın rezervi 10 aşamalı şifre zinciriyle korunuyor. Kasalara ulaşmak için 10 personel şart.
 
Merkez Bankası, Türkiye'nin altın rezervlerini büyük bir güvenlik çemberi altında saklıyor. Güçlü bir teknoloji ile korunan kasalara ulaşmak için, her birinde ayrı anahtar ve şifre olan en az 10 personel şart.

Merkez Bankası'nın, 'yastıkaltı'nı ekonomiye kazandırmak için attığı adımlar sürüyor. Bu durum, altınla ilgili konuların son dönemde daha çok tartışılmasına neden oluyor.

Bugün Gazetesi, bankanın 'Kozmik Oda'sına girerek, Türkiye'nin altın zenginliğini gözler önüne serdi.

Yangın ve bombaya karşı erimez çelikten depolarda bulunan 11,5 milyar dolarlık altınlara ulaşmak için en az 10 personel gerekiyor. Her personelde ayrı şifre ve ayrı anahtar bulunduğu için bir kişi eksik olursa altınların bulunduğu kata inilemiyor.


Herkesin kilidi ayrı


Altınların olduğu kata indikten sonra ise direksiyona benzer kolların bulunduğu kasalara ulaşılıyor. İlk olarak bir personel çevirmeli şifreyi giriyor. Ardından sırasıyla ellerinde kale kapılarının anahtarlarını andıran uzun ve ince anahtarlarla her personel kendi kilidini açıyor. Son olarak gelen 3 kişi 1 metreye yakın kalınlığı bulunan kapıyı açıyor. Peşinden demir parmaklıklı kapıyı başka biri anahtarıyla açıyor.


13 kiloluk külçeler


Bir süre yürümenin ardından kafeslerdeki külçe altınların bulunduğu odalara ulaşılıyor. Oranın kilidini de farklı bir personel açıyor. Kafeslerden alınan altınlar hassas terazide tartılıp tekrar yerlerine koyuluyor. Bir külçe altının ağırlığı 13 kilo 102 gram geliyor. Bütün bu işlemler ise tutanakla kayda alınıyor.


Üretim 35 tona çıkıyor


Kozmik Odalar’da saklanan 11.5 milyar dolarlık 206 ton külçe altını gazeteniz BUGÜN görüntüledi. Çelik odalardaki altın rezervi 10 aşamalı şifre zinciriyle korunuyor

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