Türkiye'nin altın ihracatı yüzde 145 arttı

Türkiye'nin külçe altın ihracatı yılın 6 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145 artarak 5 milyar 540 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla en fazla Külçe altın ihracatı yapılan ülke 3 milyar 636 milyon dolarla İsviçre oldu. İsviçre'yi 896 milyon dolarla İngiltere izledi. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın ocak-haziran dönemine kıyasla 15,2 kat artış gösterdi. Miktar bazında bakıldığında da geçen yılın ilk ayında yaklaşık 64 ton külçe altın ihracatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde ihracat miktarını yüzde 121 artırarak 141,7 tona yükseltti.

Dış ticaret fazlası 4.3 milyar dolar

İthalat açısından değerlendirildiğinde, Türkiye yılın 6 ayında 1 milyar 269 milyon dolarlık külçe altın satın aldı. İthalat gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azaldı. En en fazla ithalat yapılan ülke 716,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri olurken, bu ülkeyi 139 milyon dolarla Almanya takip etti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 146 milyon dolar ile ithalatın zirvesinde yer alan İsviçre'den ise bu yılın 6 ayında sadece 11,6 milyon dolarlık külçe altın satın alındı. Söz konusu dönemde miktar bazında toplam ithalat da yarı yarıya azalarak 79,2 tondan 38 tona geriledi. Böylece Türkiye, haziran ayı sonu itibarıyla külçe altın ticaretinde 4 milyar 271 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.