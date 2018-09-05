Türkiye'nin AİHM adayları, elemeyi geçti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için belirlenen 3 hukukçu, elemeyi geçti.

AİHM'de görev yapan Işıl Karakaş’ın yerine görev yapmak üzere Türkiye tarafından Avrupa Konseyi’ne bildirilen Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar elemeyi geçti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun aktardığına göre Avrupa Konseyi nezdindeki uzmanlardan oluşan Danışma Paneli, Türkiye’nin Karakaş yerine Avrupa Konseyi’ne bildirdiği Prof. Dr. Kuran, Prof. Dr. Polat ve Prof. Dr Kibar’ın, AİHM Hâkimi olarak görev yapacak yeterliliğe ve niteliğe sahip oldukları yönünde görüş bildirdi. Türkiye’nin üç adayı önce mülakata çağrılacak. Seçim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun 8-12 Ekim’de Strazburg’taki sonbahar oturumunda yapılacak.

Ankara’nın daha önceden gösterdiği adaylar, yetersizlikleri sebebiyle reddedilmişti.

Kriterler neler?

AİHM yargıcı seçilebilmek için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi, Türk hukuk sistemi ve uluslararası kamu hukuku bilgisine hakim olmaları gerekiyor. AİHM'nin çalışma dilleri olan İngilizce ve Fransızca'dan en az birini çok iyi derecede kullanabildiklerini belgelemeleri şart koşulan adayların, 'yüksek ahlaki karaktere sahip' ve 35-60 yaş diliminde olmaları da isteniyor. Ulusal planda aday belirleme sürecinin de saydam ve tarafsız biçimde gerçekleşmesi talep ediliyor.

Barış Akademisyeni aday

Adaylar arasında bulunan Prof. Polat, 'Barış için Akademisyenler' inisiyatifinde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı hazırlanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atmıştı. Bu bildiriye imza atan birçok akademisyenin görevine darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile son verilmişti.

Adaylar kim?

Prof. Necati Polat: 1963 Elazığ doğumlu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Uluslararası hukuk, sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konularında uzman. Polat, 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine atandı. Polat’ın çok tartışılan 'Barış için Akademisyenler'in bildirisinde imzası bulunuyor.

Selma Öztürk Pınar: 1978 Almanya doğumlu. Eğitimini Almanya’da tamamladı. Hannover Leibniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Köln Üniversitesi’nde Judaizm ve Şark Bilimi doktorası yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Polat, Alman Hukuku ve İslam Hukuku alanında çalışıyor. Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Farsça ve İbranice biliyor.

Prof. Selamı Kuran: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku konularında uzman.