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TÜRKİYE'NİN ADEN'DEKİ KOMUTANLIĞI BİTİYOR ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 13:00

-TÜRKİYE'NİN ADEN'DEKİ KOMUTANLIĞI BİTİYOR ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Türkiye, deniz haydutluğu ile mücadele maksadıyla Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra eden Birleşik Görev Kuvveti 151 (CTF 151) kapsamındaki komuta görevini Pakistan'a devredecek.  Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, komutanlığın 29 Kasım 2010 tarihinde HMS Cornwall'de yapılacak törenle Pakistan'a devredileceği belirtildi. Türkiye, Tümamiral Sinan Ertuğrul'un komutanlığında yürüttüğü CTF 151'in komuta görevini 1 Eylül 2010'da devralmıştı.

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