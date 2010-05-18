'Türkiye'nin açıkladığı mali kural önemli'

T24 - AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Türkiye tarafından açıklanan mali kuralın çok önemli bir adım olduğunu bildirdi.





Olli Rehn, Türkiye'yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın temsil ettiği, Aday Ülkelerle AB Ecofin (Ekonomi ve Maliye Bakanları) Arasındaki Bakanlar Diyaloğu Toplantısında, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya ekonomisi hakkında sunum yaptı.





Yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mali istikrara önem verdiğini, 2009'da daralanan ekonominin aynı yılın son çeyreğiyle beraber hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ifade den Rehn, Türkiye'nin bu yıl en az yüzde 3,5'luk büyüme ile AB ülkelerinden çok daha hızlı büyüyeceğini anlattı.





Türkiye'nin mali istikrarı korumakla önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Rehn, ''Mali programın geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan seçimlere rağmen ciddi bir şekilde uygulanacağını tahmin ediyoruz'' dedi.







Ortak bildiri







Öte yandan Ecofin toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinildi.





Türkiye'nin küresel mali krize tam zamanında uygun ve hedeflenen bir tepki verdiğinin vurgulandığı ve bu nedenle başarılı olduğu ifade edildi. Bildiride, küresel krizin AB'nin iç ekonomisi ve mali sektörü üzerindeki etkilerinin uzamasının ticareti olumsuz etkileme ihtimali nedeniyle Türkiye için risk oluşturduğu kaydedildi.





Bildiride, mevcut koşullar altında Türkiye'de küresel krizin etkilerinin hafifletilmesi ve istikrarlı para ve maliye politikaları kullanılarak dış dengenin korunması tavsiyesinde bulunulurken, Türkiye'nin şimdiye kadar elde ettiği kazanımları riske atacak bir mali gevşemeye izin vermemesi gerektiği de vurgulandı.

