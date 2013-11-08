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Dünya

'Türkiye'nin AB'ye üyeliğine destek için iki şartımız var'

İsveç Meclis Başkanı Per Westerberg: İnsan hakları ve demokrasi... Bu iki konuda eksik olursa desteğimiz olmaz

08 Kasım 2013 00:25

 

İsveç Meclis Başkanı Per Westerberg, Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermek için 2 şartları olduğunu, demokrasi ve insan hakları konusunda eksiği olmaması gerektiğini belirtti.
Westerberg, İsveç'te temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile görüşmesi öncesi kısa bir açıklamada bulundu.
Türkiye'nin AB üyelik sürecine değinen meclis başkanı, şunları kaydetti:
"Türkiye, İsveç için olduğu kadar AB için de çok önemli. Bizim parlamentomuz Türkiye'nin tam üyeliğini destekliyor ancak Türkiye kriterleri tam olarak yerine getirmek zorunda.
Yani Avrupa ülkesi olduğunu göstermelidir. Türkiye bizim önemli bir müttefikimizdir.
Türkiye'nin AB'ye üyeliğine tam destek vermemiz için iki vazgeçilmez şartımız var; birincisi insan hakları diğeri de demokrasi. Bu iki konuda eksik olursa desteğimiz olmaz."

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