Türkiye'nin ABD'ye silah satışı arttı

ABD’de silah satışına yönelik kısıtlamaların gündeme gelmesi ve yasak ihtimalinin, silah satışlarını ikiye katladığı, Türk firmalarının da Ocak – Şubat döneminde en fazla ihracatı ABD’ye gerçekleştirdiği belirtildi

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Başkanı Latif Aral Aliş, ”Bugün ABD’de bir çakı almak için bile sıra bekleniyor. Türk firmaları talebi karşılamak için tam kapasite çalışıyor” dedi.

Sektörün güncel ihracat rakamlarını değerlendiren Aliş, ABD’de gündeme gelen silah yasağının satışları hızlandırdığını, özellikle Türk firmalarının talebi karşılamak için yoğun bir biçimde çalıştığını vurguladı.

Ocak – Şubat döneminde Türkiye ihracatı yüzde 5,6 artarken, SSI ihracatının yüzde 33 artışla 164 milyon dolara çıktığını hatırlatan Aliş, ”Birliğimiz, Ocak – Şubat döneminde en fazla ihracatı yüzde 38 artış ile ABD’ye yaptı. Bugün ABD’de bir çakı almak için bile sıra bekleniyor. Türk firmaları talebi karşılamak için tam kapasite çalışıyor” yorumunu yaptı.

"Dünyanın en büyük ilk 100 firması içinde 5-6 firmamız olur"

Bu yılın sonunda 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına rahatlıkla ulaşacaklarını savunan Aliş, yaklaşık 60 firma ile kurdukları ihracatçı birliğinin bugün 164 üyeye sahip olduğunu vurguladı.

Aliş, ”2013 yılı sonuna kadar üye sayımız 250 olur. Savunma ve havacılık sanayi herkesin hemen girebileceği bir alan değil, büyük altyapı bilgisi gerekiyor. 2023 yılında 25 milyar dolar hedefimizi rahatlıkla yakalarız ve dünyanın en büyük yüz firması içinde 5-6 Türk firması kendine yer bulur” öngörüsünü de paylaştı.