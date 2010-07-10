'Türkiye'nin AB'den uzaklaşmasının nedeni yine AB'

T24 - ABD Başkanı Obama'nın İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya veriği demeç ile Türkiye'nin yerinin AB olması gerektiğine ilişkin açıklamasına Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun dün (9 Temmuz 2010) Financial Times'a verdiği mülakatla teyit edildiği belirtildi.



İtalya'nın en önemli günlük gazetelerinden Corriere della Sera, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği olması gerektiğine ilişkin beyanatına Ankara'dan teyit geldiğini yazdı. Konuya ilişkin haber, gazetenin dış haber sayfasında, "Türkiye'den teyit: Hedef Avrupa" başlığıyla sunuldu.



Antonio Ferrari'nin imzasını taşıyan haberin alt başlığında, "Ankara, Batıdan uzaklaşmak istediği iddiasını reddediyor" ifadesine de yer verildi.



Haberde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Financial Times'a verdiği beyanatta, "Bizim stratejik hedefimiz Avrupa Birliğidir. Bizi Batıdan uzaklaştıracak başka yollar arandığını düşünmek anlamsızdır" dediğine işaret edildi.



Davutoğlu'nun bu sözlerinin, Obama'nın Corriere della Sera'da önceki gün yayımlanan özel demecinde, "Türklerin kendilerini Avrupa ailesinin parçası hissetmemeleri durumunda, ittifak ve bağlantı açılarından başka yerlere bakar hale gelmeleri doğaldır" cümlesiyle dile getirdiği kaygıyı gidermeye yönelik önemli bir mesaj olduğu da kaydedildi.



Haberde, "Türklerin AB'den soğumaları Ankara'dan değil, Avrupa ülkelerinin çoğunun takındığı tavırdan ve de süreç devam ederken kurallarla hiç de bağdaşmayacak biçimde çıtayı sürekli yükseltme işleminden kaynaklanıyor" görüşünün savunulması da dikkati çekti.





