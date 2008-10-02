Avusturya'da seçimlerle elini güçlendiren Haider ile birlikte hareket ederek koalisyona girme hazırlıkları yapan sağcı Strache, seçim sonrası ilk konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı. Müzakerelerin sonlandırılmasını istedi



Avusturya'da geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimlerde halk desteğini artırarak çıkan Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz- Christan Strache seçim sonrası yaptığı ilk basın toplantısında Türkiye'ye yüklendi. Parti programına "Türkiye'nin AB üyeliğini engelleyeceğiz" ifadesini koyan Strache açıklamasında, "Ne şimdi, ne 100 yıl sonra ne de 200 yıl sonra Türkiye AB üyesi olamaz" dedi.



'Türkiye'nin AB'de yeri yok'



Seçim sloganlarında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduklarını sık sık dile getiren Strache açıklamasında, "Türkiye'nin üye olarak AB'de kesinlikle yeri yok. Türkiye'nin üyeliği konusunda bütün devletler bir referandum yapmalı. Hatta üyelik görüşmelerinin sonlandırılması lazım" dedi.



Lakabı 'Genç Hitler'



Strache konuşmasının ikinci yarısınıysa göçmenler konusuna ayırdı. Avrupa basını tarafından "Genç Hitler" olarak adlandırılan Strache, "Eğer bir göçmen işten kovulduysa artık ona ihtiyacımız yok demektir. Onun ülkesine geri dönmesi ve Avusturyalılara yer açması gerekli demektir" diye konuştu. Öte yandan Avusturya Yahudi Toplumu lideri Raimund Fastenbauer, Strache'nin oylarını artırmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "O BZO lideri Jörg Haider de çok daha tehlikeli bir kişilik" diye konuştu.