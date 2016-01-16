T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye'nin AB üyeliğine uzun bir yol var'

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin AB üyeliği için daha çok uzun bir yol olduğunu ifade etti.

16 Ocak 2016 20:16


Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında "Türkiye'nin AB üyeliği için daha kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var" şeklinde konuştu.

Merkel, bu hafta Berlin'de başlayacak Hükümetler Arası İstişare Toplantısı'yla İstanbul'daki terör saldırıları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını belirterek, bu görüşmelerin saldırılardan çok önce planlandığını söyledi.

Merkel, "Teröristlerin ajandamızdaki programlarımızı değiştirmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Merkel mülteci kriziyle ilgili olarak ise sığınmacıların Türkiye'de hallerinden memnun olmasının ve "Türkiye'den kaçmak için bir sebeplerinin olmamasının" Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel TürkiyeBaşbakanı Angela MerkelMerkelBerlinHükümetler ArasıToplantısıTürkiyeAvrupaWelle Türkçe DW/dpa/BW/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24