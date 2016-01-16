'Türkiye'nin AB üyeliğine uzun bir yol var'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında "Türkiye'nin AB üyeliği için daha kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var" şeklinde konuştu.

Merkel, bu hafta Berlin'de başlayacak Hükümetler Arası İstişare Toplantısı'yla İstanbul'daki terör saldırıları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını belirterek, bu görüşmelerin saldırılardan çok önce planlandığını söyledi.

Merkel, "Teröristlerin ajandamızdaki programlarımızı değiştirmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Merkel mülteci kriziyle ilgili olarak ise sığınmacıların Türkiye'de hallerinden memnun olmasının ve "Türkiye'den kaçmak için bir sebeplerinin olmamasının" Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurguladı.