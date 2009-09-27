Türkiye'nin AB üyeliği şimdi daha zor!

Almanya'da, ilk tahminlere göre seçimleri kazanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel başkanı olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede istikrarlı bir çoğunluk sağlama hedefine ulaştıklarını söyledi.

Angela Merkel, başkent Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde yaptığı teşekkür konuşmasında, Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte bir hükümet kurabilecek çoğunluğu elde ettiklerini belirterek, “İstikrarlı bir çoğunluk sağlama hedefimize ulaştık” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Almanya'da yaşayan tüm Almanlar'ın başbakanı olmak istediğini ifade eden Merkel, çözülecek çok sorun olduğunu ve yarından itibaren hemen yeniden çalışmaya başlayacaklarını ve çabalarıyla ülkedeki tüm gençler ve yaşlılar için büyük bir halk partisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Merkel, daha sonra “N24” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, seçmenlerin, oylarıyla büyük koalisyonu istemediklerini gösterdiklerini belirterek, daha şimdiden FDP Genel Başkanı Guido Westerwelle ile de telefonda konuştuklarını kaydetti.

Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder de seçim hedefine ulaştıklarını belirtirken, CDU'lu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Jürgen Rüttgers de, alınan sonucun Merkel'in çalışmalarının bir onayı olduğunu dile getirdi.

Sosyal Demokratlar ağır yenilgiye uğradı



Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yapılan seçimlerde en kötü sonucu aldığı belirtilen Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de bugünü, “Almanya'daki sosyal demokrasi için acı bir gün” olarak nitelendirerek, “Büyük bir yenilgiye uğradık” diye konuştu.

Buna karşın sorumluluktan kaçmak istemediğini ifade eden Steinmeier, birlik partileriyle FDP'nin koalisyona gideceklerine kesin gözüyle baktığını, kendisinin de “muhalefet lideri” olarak görev yapmak istediğini söyledi.

Seçim kampanyaları sırasında sokaklarda kendisi için çaba harcayan herkese teşekkür eden Steinmeier, muhalefet olarak da yeni hükümetin ne yaptığına ayrıntılı biçimde bakacaklarını, yeni hükümetin başarılı olacağına inanmadığını sözlerine ekledi.

SPD Genel Başkanı Franz Müntefering de çabalarını muhalefette de sürdüreceklerini belirterek, “Muhalefete gitmemiz, sosyal sistemi yoketmeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdürmeyeceğimiz anlamına gelmez” dedi.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Peter Struck, sosyal demokratların acı dolu saatler yaşadıklarını ifade ederken, SPD'li Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit da seçim sonuçlarından tüm SPD'lilerin sorumlu olduğunu, bunun nedenlerinin araştırılması gerektiğini bildirdi.

FDP Genel Başkanı Westerwelle de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana en iyi seçim sonucunu aldıklarını belirterek, vergilerin iyileştirilmesi, daha fazla eğitim olanağı sunulması ve vatandaşlık haklarının daha fazla saygı görmesi için yeni Alman hükümetinde birlik partileriyle birlikte görev almak istediklerini vurguladı.

Eşbaşkanlığını Cem Özdemir'in yaptığı Yeşiller Partisi'nin federal meclis grubu eşbaşkanı Renate Künast da Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ilk yüzde 10'un üzerinde oy aldıklarına dikkati çekerek, seçmenlerin kendilerine güvendiklerini gösterdiklerini kaydetti.

Özdemir ise, partisinin gelecek 4 yıl boyunca şimdiki çizgisinden ayrılmaması uyarısında bulundu ve Almanya'nın 1980'li yıllara geri dönmesinin önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeşiller Partisi'nin diğer eşbaşkanı olan Claudia Roth ise birlik partileriyle FDP'nin iktidara gelmesini önleyemedikleri için üzüntü duyduğunu belirterek, bu durumun değişmesi için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceklerini söyledi.

Hür Demokratlar da AB üyeliğimize karşı



Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel başkanı olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2005 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti ile (SPD) sürdürdükleri koalisyonu dağıtma hedefine ulaştıklarını söyledi.

Angela Merkel, diğer siyasal partilerin yöneticileriyle ARD Televizyonu'nda yayınlanan bir tartışma programında, Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile istikrarlı bir koalisyon hükümeti kurabileceklerini belirterek, “Büyük koalisyonu dağıtma hedefimizde başarılı olduk” dedi.

Seçim kampanyaları sırasında SPD'nin ve Yeşiller Partisi'nin kendilerini çok kötü partilermiş gibi göstermeye çalışmalarının ters teptiğini ifade eden Merkel, CSU ve FDP ile de kimi konularda tartışabileceklerini, ancak bir koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varabileceklerine inandığını bildirdi.

Sosyal Demokratlar şokta

SPD adına başbakan adayı olarak yarışa giren, ancak partisinin geçmişindeki en büyük yenilgisini alan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise çoğu SPD seçmeninin oy kullanmaya gitmediğine inandığını, bunun da kendilerine zarar verdiğini savunarak, seçim sonucunun kendisi için çok ağır darbe olduğunu kaydetti.

Demokrasilerde muhalefetin de önemli olduğunu, ekonomik krizin etkilerinin yumuşatılmasında SPD'nin çok büyük katkısı olduğunu belirten Steinmeier, “Yeni kurulacak hükümette sosyal demokratların eksikliğinin hissedileceğine eminim” dedi.

FDP Genel Başkanı Guido Westerwelle ise yüzde 15'in üzerinde oy alarak parti tarihindeki en büyük seçim sonucuna ulaştıkları için seçmenlere teşekkür ederek, iktidarda yer almak istediklerini ve seçmenlere vaat ettiklerini adım adım gerçekleştireceklerini söyledi.

Bunun, yıllardan bu yana muhalefette bulunan FDP için önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade eden Westerwelle, birlik partileriyle anlaşmaya varmak için sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini bildirdi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Jürgen Trittin de birlik partileriyle FDP'nin koalisyona gitmelerini önleyemediklerinin ve üçüncü parti olma hedeflerine de ulaşamadıklarının hatırlatılması üzerine, yüzde 10'un üzerinde oy alarak parti tarihindeki en fazla oyu aldıklarını, ancak SPD'nin yitirdiği oyları toplamayı başaramadıklarını kaydetti.

Yaklaşık yüzde 12 oranında oy alan Sol Parti'nin Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Oskar Lafontaine de bugüne kadarki en iyi seçim sonucunu aldıklarını belirterek, “Ancak SPD'nin daha fazla oy almasını isterdik” diye konuştu.

Lafontaine, FDP'nin daha önceden açıkladığı vergi yenilikleriyle ülkeyi daha da kötüye götüreceğini savundu.