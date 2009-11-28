Türkiye'nin AB üyeliği için 3 tarih konuşuluyor

T24 - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik için Brüksel'de üç tarih konuşuluyor: 2014, 2019, 2023...



Taraf gazetesi muhabiri Ergülen Toprak'ın haberine göre, Türkiye'nin üye olmak için beklediği tarih olan 2014 Avrupa'da "erken" görülüyor. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü ise Türkiye'nin çok uzak bulacağı belirtiliyor.



Taraf muhabirinin Brüksel'den geçtiği (28 Kasım 2009) haber şöyle:



A vrupa Gazetecilik Merkezi’nin (EJC) organizasyonunda Türkiye’den çok sayıda gazeteci Brüksel ve Strazburg’da iki günlük Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tanıtım toplantılarına katıldı. AB ve AP yetkilerinin yanı sıra Türk diplomatlar ile Avrupa ve Türkiyeli gazetecilerin katıldığı toplantıların gündemi ise Türkiye’nin AB üyelik serüveniydi. Toplantılarda yapılan değerlendirmeler, Türkiye’nin demokrasinin giderek güçlendiği ve AB’nin buna kayıtsız kalamayacağı yönündeydi. Ancak, üyeliğin yakın tarihte gerçekleşmeyeceğine dair beklentiler öne çıkıyor.



Karamsar tablo



AB Başkenti Brüksel’de EJC’deki ilk toplantıda gazetecilerle sohbet eden Avrupa Siyaset Merkezi adlı düşünce kuruluşunun direktörü Antonio Mıssıroli karamsar bir tablo çizdi. Mıssıroli “müzakere-lerin sonsuza dek süreceğini” söyledi ve “Devlet başkanları bunu söylemeye cesaret edemiyor” değerlendirmesinde bulundu. Mıssıroli, Türkiye ve AB’nin iki yetişkin insan gibi oturup her şeyi açık açık konuşması ve gerekirse referanduma başvurmasını önerdi. Mıssıroli’nin diğer önemli ifadesi de “AB önce kendi evini toplayacak” tesbiti oldu. Böylece AB’nin Türkiye gibi büyük bir ülkeye içine almadan önce kendi içinde genişleyeceğini ifade etti ve iki tarafın da bunun için birbirlerini suçlamamasını istedi.



Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu ile ilgili çalışma yapan üyeler, Türkiye’nin üyelik için Kıbrıs sorununda adım atması gerektiğini dile getirdi. AP Türkiye Raportörü Ruijten “AB içinde bir duvar olması AB projesinin yıkımı demektir. Dünyanın sorunlarını çözüyoruz, Kıbrıs sorununu çözemiyoruz. Bunu kimseye anlatamayız” diyerek yıl sonuna kadar Türkiye’den adım beklediklerini söyledi.



Üyelik için üç tarih



AP Dış İşleri Komitesi üyesi Richard Howitt ise Türkiye’nin Fransa ve Almanya’nın çıkardığı engelleri önemsemesini istedi. Fransa’nın iki kez İngiltere’yi veto ettiğini hatırlatan Howitt, “Türkiye şimdiki liderlere değil geleceğin siyasetçilerine bakmalı. Sarkozy ve Merkel sonsuza kadar görevlerinde kalmayacaklar” diyerek, gelecekte konjonktürün Türkiye lehine değişebileceğine işaret etti. Howitt’in “geleceğe bakın” mesajı İngiltere’nin de Türkiye’nin üyeliğinin yakın tarihte gerçekleşeceğine dair fazla umutlu olmadığını gösterdi. Brüksel ve Strazburg’da Türkiye’nin üyeliği için üç tarih konuşuluyor. 2014, 2019 ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümüne denk gelen 2023. Ancak Avrupa’daki Türk gazeteciler ve Türk diplomatlar sembolik önemi de olsa Türkiye’nin 2023 tarihini kabul edemeyeceği görüşünü savunuyor. 2014 yılının ise çok erken olduğu için Avrupa tarafından kabul edilmeyeceği görüşü hâkim.