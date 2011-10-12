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'Türkiye'nin AB süreci kesinlikle bitti'

İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini değerlendiren bir

12 Ekim 2011 03:00

T24 - İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini değerlendiren bir haber-analize yer verdi. Daniel Dombey imzalı haberde, Cengiz Aktar'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde AB üzerine olan dersinin yeterli ilgi olmadığı için kaldırıldığı aktarılarak, "işte bu iptal kararı, Türkiye'nin AB üyeliği arayışının acıklı haline işaret ediyor" denildi.

Adı belirtilmeyen bir Türk diplomatın, Türkiye'de popüler olan bir söylemi kullandığı belirtilerek şu sözleri aktarıldı:


'Türkiye kendine güveniyor'

"Güven sorunu var. Avrupa Birliği bize adil davranmıyor. En büyük fark da şu: Türkiye artık geçmişe kıyasla kendine çok daha fazla güveniyor." Diplomata, AB müzakereleri sorulduğunda da "Süreç kesinlikle öldü" diye cevap verdiği aktarıldı.


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