Türkiye'nin AB maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile geçen haftaki görüşmesinin ardından AB ile yeniden masaya oturulacak.

Türkiye’nin “12 ay içinde tamamlamayı” planladığı konular arasında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, serbest dolaşım, Terörle Mücadele Yasası, siyasal diyalog, enerji ve ekonomi alanında işbirliği ile basın ve ifade özgürlüğü yer alıyor.

Türkiye, AB ile sorun yaşanan konuları AB’nin taleplerini de dikkate alarak bir yıl içinde çözmeyi planlıyor.

Serbest dolaşım ısrarı

Türkiye için masadaki en önemli konu vize serbestisi anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi. Ancak bu konuda gerekli şartlardan biri olan Europol Anlaşması henüz imzalanmadı. Türkiye’nin Avrupa polisi olarak bilinen Europol ile operasyonel işbirliği konusunda 1 Mayıs’a kadar imza atması gerekiyordu. Bu imza atılmadığı için sürecin yeniden başlaması gerekiyor. Serbest dolaşımın hayata geçebilmesi için gerekli 72 kriterin, 7’si tamamlanmayı bekliyor.

Türkiye ayrıca, Mülteci Anlaşması ile 3 artı 3 olarak taahhüt edilen 6 milyar euronun tamamının 2018’in sonuna kadar aktarılmasını istiyor.

Terörle mücadelede işbirliği

İki tarafın da, terörle mücadelede işbirliği için karşılıklı adım atması bekleniyor. Bu çerçevede, istihbarat paylaşımı ve terör şüphelilerinin hareket kabiliyetini sınırlamak için uçuş verilerinin paylaşımı ele alınacak. Ayrıca geçen yıl çıkarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB’nin isteği yönünde değiştirilmesi de gündemdeki konular arasında.

AB uzun süredir, terör tanımının yumuşatılmasını istiyor. Bu konuda geçen yıl Konsey’den heyetler Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma yürütmüştü. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu çalışmalar askıya alındı. Konu henüz netlik kazanmış değil.

Diğer taraftan masada AB’nin dile getirdiği bir diğer önemli başlık basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili kısıtlamaların, baskıların kaldırılıp, bu alanda normalleşmeye dönülmesi.

Türkiye’nin AB üyesi ülkelerle zaman zaman yaşadığı politik sıkıntıların çözümü için siyasal diyalog toplantılarının da düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca yol haritasında enerji ve ekonomi alanında işbirliği de, ayrı bir başlık altında kapsamlı ele alınacak.

Gümrük Birliği güncellemesi

İki tarafın da üzerinde uzlaştığı ve sessiz sedasız tamamlanan konuların başında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi var. İki taraftan teknik heyetlerin 13 Haziran’da ele alacağı Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye açısından çok köklü değişiklikler içeriyor. Bugüne kadar sadece sanayi ürünlerinde 3. ülkelerle olan ticarette gümrük korumasını kaldıran hükümet, tarım ve hizmet sektöründe de korumayı kaldıracak ve Türkiye yabancı ülkelerden gelen tarım ürünlerinden vergi almayacak.

İkinci el otomobil satışları

Bu başlık altında, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanının özel yasalarla korunması gündemde. Yine AB’nin talepleri doğrultusunda Türkiye ikinci el pazarında da gümrük vergilerini kaldırıyor. Bu en çok ikinci el otomobil pazarını etkileyecek. Özellikle Almanya gibi otomotiv devi ülkelerden gelen ikinci el taşıtların ülkeye vergisiz girmesinin, Türkiye pazarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. İlaç endüstrisinde de, orijinal ilaçların patent koruma sürelerinin uzatılması gündemde. Yeni düzenlemeyle yerli jenerik ilaçların piyasası daralacak.

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Aslı Işık / Ankara