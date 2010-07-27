Türkiye'nin AB için yaptıklarının karşılıklarını alamaması beni kızdırıyor

T24 -

Cameron, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine değindi ve İngiltere olarak kulübün dışında bırakılmanın ne demek olduğunu bildiklerini, ama aynı zamanda bu durumun değişebileceğini de bildiklerini kaydetti.



Türkiye'nin NATO müttefiki olarak çalışmalarından övgüyle bahseden Cameron,Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkanları 3 grupta inceledi. İlk olarak "korumacılar" olarak nitelendirdiği grubun, Türkiye gibi bir ülkenin yükselişini, ortak refahı daha da arttırma fırsatı olarak değil de karşısında kendisini savunması gereken ekonomik bir tehdit olarak görenlerden oluştuğunu belirtti. Cameron, ikinci olarak "kutuplaşanlar" bulunduğunu, bu grubun dünya tarihine bir medeniyetler çatışması prizmasından baktığını ve Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu ve her ikisini de seçmek gibi bir tercihi bulunmadığını düşündüklerini bildirdi. Üçüncü olarak, "ön yargılılar" grubu bulunduğunu anlatan Cameron, bu kişilerin bilinçli olarak İslam'ı yanlış anladığını, gerçek İslam ile aşırılıkçıların çarpıtılmış yorumu arasında hiçbir fark görmediklerini, sorunun İslam'ın kendisi olduğunu düşündüklerini kaydetti.





Konuk başbakan, tüm bu savların tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, İngiltere'nin yeni hükümeti olarak, bu savları çürütecek uluslararası çabaların ön cephesi olmak istediklerini bildirdi. Cameron, "Türkiye'nin olmadığı bir AB daha güçlü değil, daha zayıf olacaktır. Daha güvenli değil, daha az güvenli olacaktır. Daha zengin değil, daha fakir olacaktır" diye konuştu.



İsrail ile dostluktan vazgeçilmemeli





Konuşmasında Türkiye ile İsrail arasındaki dostluktan vazgeçilmemesi önerisinde de bulunan Cameron, Gazze'deki durumun da sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Türkiye'nin İran konusunda oynayabileceği rol bulunduğunu söyleyen konuk başbakan, "İran'ın nükleer bomba elde etme konusundaki hedefinden dönme konusunda Türkiye yardımcı olabilir" dedi.



Cameron, Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Belgesinin imzalanacak olmasının, İngiltere ile Türkiye arasındaki modern ortaklığın ve bu konudaki çabaların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dün terörizme karşı ödediği başka bir bedeli gördüklerini söyleyen Cameron, "Biz sizin yanınızdayız ve elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında son derece iyi bir birleştirici olabileceğini ifade eden Cameron, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir seçim yapmak yerine ikisini de seçtiğini söyledi. Cameron, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerin daha fazla güvenliğe sahip olması için son derece önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.







Anıtkabir'i ziyaret etti



Özel uçakla dün saat 18.00'de Ankara'ya gelen Cameron ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde önce Aslanlı Yol'da yürüdü. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Cameron daha sonra da Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cameron, Anıtkabir Özel Müzesi'ni de gezdi.







Erdoğan, Cameron'ı resmi törenle karşıladı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron'ı resmi törenle karşıladı.

Başbakanlık Merkez Bina'daki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Cameron ''merhaba asker'' diyerek tören kıtasını selamladı.







Erdoğan ve Cameron, basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.



İki başbakan, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.







