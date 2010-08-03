-TÜRKİYE'NİN 6 AYLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ 100 BİN 598,1 GWH ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye'nin brüt elektrik üretimi, yılın ilk 6 ayında yüzde 6,8 artışla 100 bin 598,1 Gigavatsaat (GWh) olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise brüt elektrik üretimi yüzde 8,2 artışla 17 bin 250,6 GWh'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim - dağıtımı ile ilgili verilere göre, Türkiye'de elektrik üretimi, Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artışla 100 bin 598,1 GWh'e yükseldi. Brüt elektrik üretimi, Ocak ayında 17 bin 417,6 Gwh, Şubat ayında 15 bin 809,3 Gwh, Mart ayında 17 bin 72,1 Gwh, Nisan ayında 16 bin 391,2 Gwh, Mayıs ayında 16 bin 657,2 Gwh olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ilk yarısında brüt elektrik üretimi 94 bin 159,1 Gwh olarak hesaplanmıştı. Elektrik enerjisinin 45 bin 847,1 GWh'si Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve EÜAŞ'a bağlı ortaklıklar ile mobil santraller tarafından, 54 bin 751,1 GWh'si ise üretim şirketleri ve otoprodüktörler ile işletme hakkı devri yapılan santraller tarafından üretildi.