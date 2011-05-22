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Spor

'Türkiye'nin 4'te 1'ine hediye olsun!

Sivasspor karşılaşması sonrasında Lig Tv'ye konuşan Gökhan Gönül maç sonu yaptığı açıklamada göndermede bulundu...

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Sivasspor karşılaşması sonrasında Lig Tv'ye konuşan Gökhan Gönül maç sonu yaptığı açıklamada göndermede bulundu... 

Türkiyenin 4te 1ine hediye olsun!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Öncelikle şunu söyleyim ilk devre sayılmaz ama ikinci yarı herşeyimizi verdik. Bütün olduk adeta. Hepimiz inandık. Sonumuzun iyi olacağını biliyorduk ve şampiyon olduk.Benim adıma üzücü tek olay sahada olamamak. Sahada olmayı çok isterdim. Buruk bir anı olarak yaşayacağım.
Türkiye'nin 4'te 1'ine  bu şampiyonluk hediyemiz olsun





 

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