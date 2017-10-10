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Ekonomi

Türkiye’nin 4'ncü büyük lojistik üssü 3 ay sonra hizmete giriyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy İlçesi'ne 50 milyon euroluk bütçeyle yapım çalışmalarına başlanılan Lojistik Köy'ün inşaatının sonuna gelindi

10 Ekim 2017 18:55

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Tekkeköy İlçesi\'ne 50 milyon euroluk bütçeyle yapım çalışmalarına başlanılan Lojistik Köy\'ün inşaatının sonuna gelindi. 3 ay içerisinde açılması planlanan alanda incelemelerde bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, \"Bu projeye Avrupa Birliği de sahip çıkıyor. Sadece para vermiyorlar bunu bir Avrupa projesi olarak düşünüyorlar. O yönü ile de Türkiye\'de örnek olma açısından birinci bir projedir\" dedi.
Samsun valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik Mevkii’nde 680 dönüm arazi üzerine 50 milyon euro\'luk bütçe ile yapılan ve Türkiye\'nin 4\'üncü büyük lojistik ve depolama üssü konumuna sahip olacak olan Lojistik Köy\'de incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Osman Kaymak, merkezin 3 ay içerisinde hizmete gireceğin belirterek, şöyle dedi:
\"Samsun Lojistik Köy 3 ay içerisinde hizmete açılacak. Avrupa Birliği fonlarından karşılanan projeye 50 milyon euro\'luk ödenek ayrılmış durumunda. Bu projeye Avrupa Birliği\'de sahip çıkıyor. Sadece para vermiyorlar bunu bir Avrupa projesi olarak da düşünüyorlar. O yönü ile de Türkiye\'de örnek olma açısından birinci bir projedir. Lojistik depolama alanına ihtiyacı alan firmalarımızı Samsun\'a davet ediyoruz. Ümit ediyorum firmalarımız burayı yoğun bir şekilde kullanırsa Samsun ve Türkiye\'nin ihracatına önemli katkı sunacağına inanıyorum. İşsizlik, ihracat, istihdam kentin kalkınması için çok önemli. Bu tür kalıcı projeler ile bir açılım sağlıyor. Klasik gelir kaynakları dışında Samsun\'a yeni bir gelir kapısı oluşturmuş olacağız.\"
SAMSUN\'UN İHRACATININ 1 MİLYAR EURO\'YA ÇIKMASI BEKLENİLİYOR
Lojistik Köy hizmete girdiğinde Samsun\'un ihracatının 400 milyondan 1 milyar euro\'dan  çıkmasını beklediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şöyle dedi:
\"Samsun, coğrafi konumunun avantajı, kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantıları, özel sektöre ait 3 limanı, hava kargo ünitesi ile uluslararası bir lojistik merkezi olmaya adaydır. Samsun, hak ettiğinden daha az ihracat yapar gibi gözüküyor. Ancak Samsun\'da tütün mamulleri üzerine üretim yapan Amerikan firması 200 milyon euro ihracat yapıyor. Ama merkezleri ve lojistik depolama alanları İstanbul\'da olduğu için bu 200 milyon euoluk ihracatını oradan yapıyor. Samsun\'dan ihracat yapılmış gibi gözükmüyor. Bu ve bunun gibi firmalar artık lojistik köy ile birlikte Samsun\'u tercih edecekler diye düşünüyorum. Lojistik Köy\'ün kenttin 400 milyon euro olan ihracatın 1 milyar euro\'ya taşımasını bekliyoruz.\"

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