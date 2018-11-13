Türkiye'nin 3'üncü curling salonu Amasya'da

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

Türkiye\'de Erzurum ve Trabzon\'dan sonra Amasya\'da 2 ay önce yapımına başlanılan 3\'üncü curling salonu tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, salonun yapımına 1,5 milyon TL harcandığını söyledi.

Türkiye\'de Erzurum ve Trabzon\'da bulunan curling salonunun 3\'üncüsünün yapımı Amasya\'da bitirildi. Yeni Amasya Spor Salonu\'nun alt katında hizmet verecek olan curling salonu 2 ayda tamamlandı. 1,5 milyon TL mal olan iki ayrı pisti olan salonda hedefin geleceğin milli sporcularını yetiştirmek olduğu belirtildi.

Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda curling oyun alanı pistimizin geçici kabulünü yaparak tamamladıklarını belirten Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, \"Curling Türkiye\'de yeni gündeme gelmeye başlayan bugün Kanada gibi birçok ülkede en popüler spor branşı ama ülkemizde yeni faaliyete geçmeye, duyulmaya başlandı. Aynı zamanda olimpik bir spor, bu çok büyük bir avantaj olimpik spor olması, tabi böyle olimpik bir sporun Türkiye\'de yeni canlanmaya başlayan ve tesis sayısı da çok az olan bir sporun bu tesislerden birinin ilimizde yapılmasının ilimize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İvedi bir şekilde federasyonumuzdan birkaç hafta içinde hakem ve antrenörlük kursu açacağız. Ama curling sporunun ilimizde 2\'inci kademe antrenör sayısı da çok az olduğu için altın gibi bulmaktan çok zorlanıyoruz. Bunu da federasyon tarafından ücreti karşılanmak şartı ile bir antrenörü bize Ankara\'dan gönderiyor. 10-15 gün içerisinde burada öğrencilerimiz inşallah çalışmalarına başlamış olacaklar\" diye konuştu.

İki bölümden oluşan curling salonunun ilk atışını da Kodek yaptı.

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