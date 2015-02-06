Türkiye’nin 3'üncü büyük köprüsünün adı 'Recep Tayyip Erdoğan' oluyor

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 33 aylık bir çalışma sonunda tamamlanan Türkiye’nin üçüncü büyük köprüsü Nissibi Köprüsü'ne "Recep Tayyip Erdoğan Köprüsü" ismi verileceğini duyurdu.

Adıyaman'da Atatürk Barajı üzerine kurulan, Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır'ı birbirine bağlayacak Nissibi Köprüsü'nde iki hafta önce son segmentin yerleştirilmesinin ardından köprü yaya trafiğine açıldı. Vahap Munyar, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın bölge halkından geldiğini öne sürdüğü talep üzerine köprünün isminde değişikliğe gidileceğini dile getirerek şunları söylediğini aktardı:

'"Vatandaşlarımız Nissibi Köprüsü'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin verilmesini ısrarla dile getirdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracağız. Kendisi de uygun görürse köprüye "Recep Tayyip Erdoğan" isminin verimesinin uygun olacağını düşünüyoruz."

Munyar'ın Hürriyet'te "İlk yerli asma köprünün adı Recep Tayyip Erdoğan olacak mı" başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2015) yazısı şöyle:

İlk yerli asma köprünün adı Recep Tayyip Erdoğan olacak mı

Birkaç gün önce Gülsan İnşaat Teknik Direktörü Altok Kurşun'dan mesaj ve fotoğraf geldi:

- Nissibi Köprüsü'nde montaj işlemi tamamlandı.

Mesajı alınca geçen yıl haziran ayı başında Gülsan Grubu Başkanvekili Mehmet Gül'ün ev sahipliğinde, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesiyle birlikte Adıyaman'a gerçekleşen gezi sonrası yazdığım yazıya baktım.

Gülsan Şirketler Grubu Proje Müdürü Arif Erdiş, Atatürk Barajı üzerinde, Kahta (Adıyaman) ile Siverek'i (Şanlıurfa) kucaklaştıracak ilk yerli asma köprünün bitiş takvimini vermişti:

- Ekim 2014'te hizmete girebilir.

Kurşun'a gecikmenin nedenini sordum:

- Biliyorsunuz geçen yaz çok kurak geçti. Atatürk Baraj Gölü'nde su seviyesi öngördüğümüz ve ihale dökümantasyonunda da belirlenen minimum seviyenin 2.5 metre kadar altına düştü. Dubayı, yükleme rampasına yanaştıramaz olduk.

Suyun yükselmesini bekleyecek zaman olmadığını belirtti:

- Çok farklı bir yöntem geliştirdik ve 2.5 ay sürdü. İstediğimiz süre uzatımı da bu kadardı.

Suyun hâlâ beklenen seviyeye yükselmediğini kaydetti:

- Yaşanan gecikme, köprünün maliyetinde önemli bir artışa yol açmadı.

Geçen akşam Osman Benzeş, Osman Saffet Arolat, Necdet Ulucan ve Şeref Özgencil'in olduğu bir buluşmada karşılaştığım Mehmet Gül'le konuştum:

- Son segmentleri dubayla yüzdürme sistemini kullanarak monte etme şansımız kalmayınca, köprünün tamamlanan bölümünü taşıyıcı olarak kullandığımız bir yöntem geliştirdik. Dünyada da pek denenmiş bir yöntem değildi.

Köprünün 40 milyon dolarlık ihale bedelini anımsattım:

- 2.5-3 aylık sarkma üzerine Karayolları'ndan ek ödenek talebiniz oldu mu?

- Öngördüğümüz maliyette yüzde 1'lik oynama oldu. Ek ödenek talebinde bulunmadık.

Nissibi Köprüsü'nün açılışı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın verdiği takvime işaret etti:

- Sayın Bakan, ocak ayı başında son tabliye kaynağını yaparken açılış için Mart 2015'i işaret etti. Mart ayı ortasında açılış töreni yapılır.

Son tabliye kaynağı sırasında Elvan'a bölgedeki vatandaşlardan yönelen talepleri anımsadı:

- Kimi vatandaşlar sorunlarını aktardı. Bazı gruplar da, köprünün adının "Recep Tayyip Erdoğan" olmasını istedi.

Bölgedeki yerel gazetelerin internet sitelerini taradım, Elvan'ın bu talebe yanıtını okudum:

- Vatandaşlarımız Nissibi Köprüsü'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin verilmesini ısrarla dile getirdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracağız. Kendisi de uygun görürse köprüye "Recep Tayyip Erdoğan" isminin verimesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adının ilk yerli asma köprüye verilmesini ister mi?

Yoksa, daha büyük bir projeyi mi bekler?

Edirne'yi selden koruyacak adımlar neden geç kaldı

EDİRNE'de yüzyılın felaketi olarak nitelenen sel üzerine kentin Ticaret Borsası eski Başkanı Mustafa Yardımcı'yı aradım, içini döktü:

- Gerek Ticaret Borsası Başkanı olarak, gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetiminde bulunduğum dönemde Edirne'nin hemen her yıl karşı karşıya kaldığı sel riskini dile getirip, çözüm önerilerimizi hükümete sundum. Ancak, bugüne kadar hep "cek... cak..." yanıtı aldık. Hükümet 12-13 yıldır riski en aza indirecek adımları atmadı.

Genel seçimde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'yla birlikte fotoğrafının kentte AK Parti afişlerine yansıdığını anımsattım:

- Seçimde desteklediğim Sayın Müezzinoğlu da şehrimizle gereği kadar ilgilenmedi. Çömlekköy Barajı'nın yapılması konusunda hep söz veriliyor, adım atan yok. Meriç'in yatağının temizlenmesi bile riski belirli ölçülerde azaltır. Çocukluğumda Meriç'in derinliği 10 metreyi bulurdu. Sel suları çekilince birçok noktada paçaları sıvayıp nehirde karşıdan karşıya geçmek mümkün.

Sözünü sitemle bağladı:

- Edirne, AK Parti'ye beklediği oyu vermiyor diye bu kadar ihmal edilir mi?