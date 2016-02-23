Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı 2015 yılında 2 milyon artarak 25 milyon 800 bin kişiye çıktı. Ortalama bireysel kredi miktarı da 16 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin 3'te 1'i borçlu

Bankalar ve banka dışı kredi kurumları tarafından kullandırılan bireysel krediler geçen yıl yüzde 9.5 artarak 413 milyar liraya yükseldi. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 21.5 ile taşıt kredilerinde görülürken, en düşük artış yüzde 2.0 ile ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti.



Kredi kurumları tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2015 yılında yüzde 29 artarak 1 trilyon 773 milyar liraya yükseldi.



