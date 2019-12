Türkiye’nin 38 bin dolar milyoneri var

T24



Asya Pasifik Avrupa'yı ilk kez solladı

'Gelişmekte olan ülkeler daha da zenginleşecek'

Ferrari satışları Çin'de yüzde 50 arttı





Mevduat gözden düştü, hisse senetleri parladı!

Dünyadaki varlıklı kişilerin sayısı ve servetleri hemen hemen tüm bölgelerde kriz öncesi seviyelerini aştı. Asya Pasifik’teki varlıklı kişilerin sayısı ve servetleri ilk kez Avrupa’yı geçerek Kuzey Amerika’dan sonra ikinci sıraya yerleşirken, Türkiye’deki varlıklı kişilerin sayısı da 2009’da 35 bin 900 iken 2010’da 2 bin kişi artarak 37 bin 900 oldu. Merrill Lynch Küresel Varlık Yönetimi ve Capgemini tarafından yayınlanan 15’inci Dünya Servet Raporu’na göre 2010 yılında dünyadaki varlıklı (1 milyon doların üzerinde finansal varlığı olan) kişilerin sayıları ve servetleri, hemen hemen her bölgede artarak 2007 yılındaki kriz öncesi seviyelerini aştı. Dünyadaki toplam varlıklı kişilerin sayısı yüzde 8.3 artarak 10.9 milyon olurken finansal varlıklarının toplamı ise yüzde 9.7 artarak 42.7 trilyon dolara yükseldi. 1 milyon doların üzerinde finansal varlığı olan kişi sayısının artışında BRIC ülkeleri Hindistan (yüzde 20.8), Rusya (yüzde 13.6), Çin (yüzde 12) ve Brezilya (yüzde 5.9) şeklinde sıralanırken, Türkiye’deki zengin sayısının artışı yüzde 5.8’de kaldı.Dünyadaki varlıklı kişilerin yüzde 53’ü ABD, Japonya ve Almanya’da yoğunlaşırklen, ABD, ev sahipligi yaptığı 3.1 milyon varlıklı kişi nüfusuyla, dünyadaki toplam varlıklı nüfusun yüzde 28.6’sını barındırdı. Asya Pasifik, 2010’da varlıklı kişi nüfusunda ilk üç sıradaki pazar arasında en büyük artış oranını yakalayan bölge oldu. 2009’da varlıklı kişilerin servetleri bakımından Avrupa’yı geride bırakan Asya Pasifik, bu kez yüzde 9.7 artışla 3.3 milyona çıkardığı varlıklı kişi nüfusunda da Avrupa’yı geçti. 2010’da yüzde 12.1 artışla 10.8 trilyon dolara ulaşan Asya Pasifik’teki toplam varlıklar, yüzde 7.2 büyüyerek, Avrupa’daki 10.2 trilyon dolarlık toplamı geride bıraktı. Aynı dönemde Avrupa’daki Varlıklı Kişi nüfusu yüzde 6.3 artarak 3.1 milyona ulaştı. Varlıklı kişi sayısı ve servetleri bakımından Asya Pasifik Kuzey Amerika’dan sonra en büyük bölge durumunda. Bu bölgedeki önemli bir diğer gelişme ise 2010’da Hindistan’ın, on ikinci sıradan ilk kez dünyanın en büyük on iki varlıklı nüfusu barındıran ülke arasına girmesi oldu.Dünyadaki varlıklı kişilerin yarısının ABD, Japonya ve Almanya’da yaşamasına karşın bu grubun dağılımının zamanla diğer bölgelere de kayacağını belirten Capgemini Küresel Finansal Hizmetleri, Küresel Satış ve Pazarlama Başkanı Jean Lassignardie da “Bu trend, gelişmekte olan ülkelerdeki varlıklı kişi sayısının gelişmiş ülkelerdekinden daha hızlı büyümeye devam etmesi halinde daha da güçlenecek” dedi. Lassignardie “Varlıklı kişiler daha fazla getiri arayışıyla planlı risklere yönelmiş olsalar da, 2010 sonu itibarıyla varlıklı kişilerin portföylerinin önemli bir bölümü hâlâ sabit getirili ve nakit ve dengi gibi daha güvenli enstrümanlarda bulunuyordu. Varlıklı kişilerin bu güven ve tedirginlik arasında gidip gelen psikolojisi karşısında, firmalar ve danışmanlar kendilerini sürekli kanıtlamak zorunda olup, onların değişken ve karmaşıklaşan ihtiyaçlarını karşılamak açısından ne kadar değerli ve uygun olduklarını da göstermek durumundalar” diye konuştu.2010’da toplam varlıkların büyümesiyle tutku yatırımlarına ilgiyi de arttı. Lüks otomobiller, yatlar ve jetler gibi lüks koleksiyon parçaları ana tutku yatırımı olarak yerini korudu. 2010’da lüks koleksiyon parçaları, varlıklı kişilerin tutku yatırımlarının yüzde 29’unu oluşturdu. Sanat eserlerinin varlıklı kişilerin tutku yatırımları içindeki payı yüzde 28 ile en yüksek oranında Latin Amerika’da ulaştı. Özellikle futbol şirketi satın almak şeklindeki spor yatırımlarının tutku yatırımları içindeki payı Ortadoğu’daki varlıklı kişiler için yüzde 13 ile en zirveye çıktı. Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri AsyaPasifik, Rusya ve Ortadoğu dahil gelişmekte olan pazarlardan güçlü talep geldiğini bildirirken; Mercedes-Benz, Hong Kong ve Çin’deki satışların yüzde 112 arttığını, Ferrari de aynı şekilde 2010’da Çin’deki satışların en iyi yılını yaşadığını ve 2009’a göre yüzde 50 artış yaşandığını kaydetti.Küresel ekonomik toparlanma varlıklı kişilerin varlık yapılarında da belirgin değişiklikleri beraberinde getirdi. 2010’da varlıklı kişiler portföylerindeki hisse senetlerini artırırken, nakit/mevduat bazlı ve sabit getirili enstrümanları azalttılar. Dünyadaki hisse senedi piyasalarının çoğunun pozitif büyüme göstermesi sonucu bu pay bir yıl önceki yüzde 29’dan artışla yüzde 33’e çıktı. Bu oranın 2012’de yüzde 38’e çıkması bekleniyor. Rapora göre gelecek 2 yılda milyonerlerin portföyünde artıracağı diğer enstrümanların ise hedge fonlar, emtialar ve türev yatırım araçları gibi alternatif yatırım araçlarının olması beklenirken; nakit/mevduata ayrılan küresel düzeydeki pay 2009’daki yüzde 17’den yüzde 14’e geriledi. Bu oranın 2012 yılında da yüzde 11’e kadar düşmesi bekleniyor.