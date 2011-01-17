-TÜRKİYE'NİN "ALTIN"I ÜSTÜNE GETİRDİLER ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Türkiye'de madenlerden 2010 yılında yaklaşık 800 milyon dolar değerinde 17 ton altın çıkarıldı. Altın Madencileri Derneğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de halen 5 altın madeni şirketi faaliyet gösteriyor. 2010 yılında çıkarılan 17 ton altının da 8,6 tonu Uşak Kışladağ Altın Madeni'nde, 4,2 tonu Gümüşhane Mastra Altın Madeni'nde, 3,7 tonu Bergama Ovacık Altın Madeni'nde, kalan yarım ton altın ise bir kaç ay önce faaliyete geçen Erzincan İliç Altın Madeni ile Salihli-Sart'ta üretildi. 17 ton altının bugünkü fiyatlarla ekonomik değeri ise yaklaşık 800 milyon doları buluyor. Türkiye'de altın üretimine 2001 yılında başlandı. Bu tarihten itibaren yer altından çıkarılan altının miktarı ise her geçen yıl arttı. Türkiye'de altın madenciliğinin başladığı 2001 yılından bugüne kadar üretilen altın miktarı ise 82,1 tona ulaştı. 2001 yılında 1,4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006 yılında 8 ton, 2008 yılında 11 ton, 2009 yılında 14,5 ton, 2010 yılında ise 17 ton oldu. Uzmanlar, Türkiye'de yer altında 6 bin 500 ton, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ediyor. Türkiye, 2006 yılından bu yana da, Rusya hariç Avrupa ülkeleri arasında en büyük altın üreticisi konumunda bulunuyor. Dünyada altın talebi en yüksek ülkeler arasında ise Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada bugüne kadar yaklaşık 165 bin ton altın üretildiğinin tahmin edildiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada altın potansiyeli en yüksek ülkelerden biri konumunda olduğunu anlatan Köse, Anadolu'da 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunduğunu, bugüne kadar bu potansiyelin yüzde 10'unun üretilebildiğini, ancak yüzde 90'ının yer altında keşfedilmeyi beklediğini belirtti. -ALTIN MADENCİLİĞİNE İLGİ ARTIYOR- Türkiye'de altın madenciliğine ilginin giderek arttığını ifade eden Köse, ''Özellikle bugüne kadar madencilikten uzak duran yerli sermaye grupları son yıllarda başta altın olmak üzere gümüş, bakır, kurşun, çinko, krom, demir gibi metal madenciliğine yatırım yapmaya başladı. Halen altın üretimi yapılan madenlerde 3 bin kişi istihdam ediliyor. 2011 yılında devreye girecek Eskişehir - Sivrihisar ve İzmir - Efemçukuru işletmeleriyle birlikte altın üretimi yapılan maden sayısı 7'ye çıkacak ve yıllık altın üretimimiz 30 tona ulaşacak'' dedi. Türkiye'de 5 bin ton altının yastık altında olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Köse, yükselen fiyatların etkisiyle son 2 yılda 400 ton altının yastık altından çıkarılarak bozdurulduğunu ve ekonomiye 18 milyar dolarlık doping sağlandığını kaydetti. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Köse, bankaların pek çoğunun altına dayalı mevduat hesapları çıkardığını, ayrıca son günlerde ATM'lerden paranın yanında gram altın almanın da mümkün hale geldiğini söyledi. Dünya altın üretiminin yüzde 53'ü, dört ülke Çin, Güney Afrika, ABD ve Avustralya'da yapılıyor. Türkiye dünya altın üretimi sıralamasında yer almadığı halde dünya altın talebinde 4. sırada bulunuyor. Türkiye'nin 10 yılda ürettiği altın miktarı şöyle: /* YIL MİKTAR (TON) --- ------------ 2001 1,4 2002 4,3 2003 5,4 2004 5 2005 5 2006 8 2007 10 2008 11 2009 14,5 2010 17 TOPLAM 82,1 */