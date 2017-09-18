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Türkiye'nin 25 bin askerle İdlib'e gireceği iddia edilmişti: 80 askeri araç Suriye sınırına götürüldü

Askeri araçlar Suriye sınırında konuşlandırılacak

18 Eylül 2017 12:44

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yaklaşık 80 paletli askeri araç, demir yoluyla Hatay'a ulaştı

Posta'nın haberine göre; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi. Askeri personel tarafından tırlara yüklenen yaklaşık 80 paletli araç, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına doğru hareket etti.

Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.

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