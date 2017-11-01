Türkiye'nin 2018 hedefi 36 milyon turist

Hükümetin 2018 programında, gelecek yıl ülkede yabancı ziyaretçi sayısının 36,1 milyon kişi, turizm gelirlerinin de 28,3 milyar dolar olması hedefleniyor.

Hükümetin 2018 programında, 2014'te zirveye çıkan ancak 2015 ve 2016'da yaşanan bölgesel krizlerin ve terör olaylarının etkisiyle gerileme yaşanan turizm sektörüne yönelik yıl sonu beklentileri ve yürütülecek yeni çalışmalara yer verildi.

Buna göre, 2017 sonu itibarıyla dünyadaki turist sayısının yüzde 3,5 artışla 1,28 milyar kişiyi, turizm harcamalarının da yüzde 2,9 artışla 1,3 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg'in haberine göre, yıl sonunda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 31,4 milyon kişiye, turizm gelirlerinin ise 25,1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Turizmde gelecek yıl beklentisi

Gelecek yıla yönelik hedeflerin sıralandığı programda, 2018'de Türkiye'yi ziyaret edecek yabancıların sayısının 36,1 milyon kişi, turizm gelirlerinin de 28,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatak sayısının 954 bin, belediye belgeli yatak sayısının 496 bin olacağı değerlendiriliyor. Yatırım aşamasındaki 253 bin yatakla toplam kapasitenin 1,7 milyonu aşacağı öngörülüyor.

Turizmde yeni strateji

Programa göre, bakanlık öncülüğünde gelecek yıl turizm alanında yeni strateji oluşturulacak. Turizm sektöründe yeni kaynak pazarlar oluşturmak ve turizm çeşitliliğini sağlamak üzere kapsamlı bir dönüşümün hedeflendiği strateji, 3. Turizm Şurası ile Turizm Özel İhtisas Komisyonu toplantılarından çıkan sonuçlar dikkate alarak belirlenecek.

Farklı turizm türleri konusunda bilgilendirici çalışmalar da yürütecek olan bakanlık, turizm tesislerinin belgelendirilmesi sürecindeki bürokrasiyi azaltmak için bu işlemleri elektronik ortama taşıyacak.

Muhtemel krizlerin turizm sektöründeki etkisini azaltmak için de sektöre özgü risk ve kriz yönetimi geliştirilecek. Sağlık turizminde örnek teşkil etmesi bakımından üç termal turizm merkezinde planlama ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.