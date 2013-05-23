Türkiye'nin 2. Cenevre görüşmeleri talebi: Esed görevi bıraksın

Suriye'nin Dostları Grubu, bugün Amman'da 2'nci Cenevre Konferansı'nın toplanması için şartlarını belirleyerek muhalefet ile koordinasyonu sağlayacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da günübirlik ziyaret için Amman'a gidecek. Toplantı sonunda yayınlanacak bildiride Esad'ın tüm yetkilerini geçiş yönetimine devretmesi halinde Cenevre 2'ye yeşil ışık yakılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Duygu Güvenç'in haberine göre, Türkiye'nin yaklaşımını anlatacak olan Davutoğlu'nun toplantıda vereceği mesajlar şöyle:

- 2'nci Cenevre toplanmadan önce, Esed'ın yönetimi bırakacağı net olarak belli olmalı. Geçiş Yönetimi için ortak rıza oluşmalı.

- Esad'ın ülkeyi terk etmesi şart değil; 2014'te yapılacak seçimlerde hala destek bulacağına inanıyorsa seçime girebilir ancak seçime giderken hiçbir yetkisi olmamalı. İster Başkanlık sarayında, ister sade bir vatandaş olarak bu süreçte yetkisiz olmalı.

- Esed, şu an var olan hükümetin yetkilerini değil, icra yetkilerini tamamen devredecektir.

- 1'incisinde olduğu gibi ucu açık bir süreç olmamalı, eli kana bulaşmış isimler geçiş yönetiminde görev almamalı.

- Toplantıda Suriye muhalefetini Suriye Ulusal Koalisyonu temsil edecektir.

- 2'nci Cenevre Toplantısı'na Esed yönetimini temsilen Ulusal Uzlaşı Konseyi katılabilir.

- Kurulacak olan geçiş yönetimi tam yetkiye sahip olacak. 2014 için Meclis ve Başkanlık seçimlerini koordine edecektir.

Öte yandan ABD ile Türkiye'nin 2. Cenevre görüşmelerine ilişkin sağladıkları mutabakatta Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alan Esed'in yönetimi bırakacağı maddesi yer almadı.