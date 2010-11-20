Türkiye'nin 10 yıldır aradığı Aslıtürk Londra'da tutuklu çıktı

T24 - Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay’ın 10 yıldır aranan eski eşi Orhan Aslıtürk’ün 7 aydır İngiltere’de Güney Londra’daki Wandsworth Hapishanesi’nde tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin on yılı aşkın süredir peşinde olduğu iş adamı Orhan Aslıtürk’ün 23 Nisan’dan beri İngiltere’de tutuklu olduğu ortaya çıktı. Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk’ün eski kocası Orhan Aslıtürk, yedi aydır daha önce ünlü yazar Oscar Wilde gibi isimlerin kaldığı Güney Londra’daki Wandsworth Hapishanesi’nde tutuluyor.

Orhan Aslıtürk’ün İngiltere’de olduğu 2009 yılında ortaya çıktı. Bunun üzerine Ankara, 25 Temmuz 2009 tarihinde suçluların iadesi hakkındaki yasa hükümlerine dayanarak İngiliz İçişleri Bakanlığı’na buşvurdu ve kaçak iş adamının iade edilmesini talep etti.



23 Nisan’da tutuklandı

İngiliz İçişleri Bakanlığı da 26 Şubat 2010 tarihinde yakalama emri çıkarttı. Aslıtürk, 23 Nisan 2010’da Fransa’dan İngiltere’ye girerken tutuklandı. Aynı gün mahkemeye çıkarıldı ve sınırdışı talebini kabul etmediğini söyledi.

Orhan Aslıtürk’ün avukatlarının ısrarıyla davayla ilgili belgeler uzun süre basından saklandı. Konuyu yakından takip eden AVA haber ajansından Mahir Tan, davanın gelişimiyle ilgili olarak Milliyet’e bilgi verdi. Morgan Rose Solicitors avukatlık firmasına bağlı James Hodivela ve David Patience tarafından savunulan Aslıtürk, en az dört kez mahkemeye gitti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, Türkiye’den gelecek belgeleri beklemek istediğini söyleyerek talebi reddetti.

Yargıcın Aslıtürk’ün daha önce İngiltere’de kurduğu fabrikasını sigortadan para almak için satttığı iddialarını da göz önünde bulunduruduğu belirtildi.

Türkiye’den beklenen belgelerin mahkeme ulaşmasının ardından Orhan Aslıtürk’ün Türkiye’ye iadesi ile ilgili dava için aralık ayına tekrar tarih verildi.

Hapishane yetkilileri Aslıtürk’ün haftada üç ziyaret hakkı bulunduğunu ancak bunların aralık ayına kadar tamamen dolu olduğunu söyledi.



1851 yılında inşa edilen Wandsworth, yüksek güvenlikli hapisane konumunda. Hapishanede kaçakçılardan teröristlere kadar 18 binden fazla mahkum bulunuyor. Orhan aslıtürk’ün mahkeme tutanaklarında John Edward Coste takma adı ile de tanındığı görülüyor.



3 tutuklama kararı var

Orhan Aslıtürk hakkında, hayali ihracat, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından 3 ayrı tutuklama kararı var

Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay’ın eski eşi Orhan Aslıtürk hakkında, hayali ihracat, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından 3 ayrı tutuklama kararı bulunuyor. Aslıtürk hakkındaki dosyalar nedeniyle 10 yıldır aranıyordu. Ancak, Aslıtürk hakkındaki birçok dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Hatta 2008’de İspanya’da gözaltına alınan Aslıtürk’ün iade talebi, hakkındaki davanın zaman aşımını girdiği gerekçesiyle reddedildi.

1994-1998 yılları arasında 1.7 milyar dolarlık hayali ihracat gerçekleştirdiği iddia edilen ve adı “vergi yüzsüzleri” listesinde yer alan Aslıtürk’le bağlantılı şirketlerin 437 milyon TL vergi borcu bulunuyor.

İngiliz vatandaşı da olan Orhan Aslıtürk’ün adı, 1997’de Gülay Çokay ile evlenince duyuldu. 1998’de Gülay Çokay, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İngiltere’ye kaçınca, eşi Orhan Aslıtürk de yurtdışına çıktı. Ardından Aslıtürk’le ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı.



Çift, 2001’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Aslıtürk’e, başta İstanbul’daki çeşitli adliyelerde olmak üzere, değişik illerde “Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek”, “sahtecilik”, “Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna muhalefet etmek”, “emniyeti suistimal” gibi suçlardan art arda davalar açıldı.



Zaman aşımı kurtardı

Laleli piyasasında bavul ticareti yoluyla dışarı çıkan malların, Aslıtürk aracılığıyla ihraç edilmiş gibi gösterildiği, basılan naylon faturaların da komisyon karşılığı satıldığı yapılan yargılamalarda ortaya çıkartıldı. Ortağı Muhammet Ciğer bu suçtan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Orhan Aslıtürk’ün dosyası yakalanamadığı için ayrıldı.

Ancak, Yargıtay aşamasında yargılama zaman aşımına uğradı. Aslıtürk hakkındaki en önemli davalardan birinden kurtulmuş oldu.

Aslıtürk, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Muhammet Ciğer’in de aralarında bulunduğu 5 sanıkla birlikte “Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek” suçundan yargılandı. Bu dava da iddianamenin zaman aşımı süresi dolduktan sonra hazırlandığı gerekçesiyle ortadan kaldırmayla sonuçlandı. Aslıtürk, aynı suçlamaya ilişkin yargılandığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sümerbank’ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu’nun da aralarında olduğu 5 sanıkla birlikte “dolandırıcılık” suçundan yargılanan Aslıtürk’ün dosyası yakalanamadığı için ayrılırken, diğer sanıkların davası ertelendi.



Antalya’dan karar

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “evrakta sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “hayali ihracat” suçlarından yargılandığı dava kapsamında Aslıtürk hakkında “gıyabi tutuklama” kararı çıkartıldı. Aslıtürk, ayrıca İstanbul ağır ceza mahkemelerinde süren iki davada da hakkında yakalama emri bulunuyor. Yakalama kararlarının ardından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Aslıtürk yaklaşık 10 yıldır kaçak olarak yaşıyordu.



Aslıtürk kaçak olduğu sürede iki kez gözaltına alındı. 24 Ekim 2001’de ABD’ye girerken gözaltına alınan Orhan Aslıtürk, iade talebiyle ilgili işlemler geçikince serbest bırakıldı. Hakkında o dönem “difüzyon araması” olan Aslıtürk’le ilgili 5 tutuklama kararı bulunuyordu. Aslıtürk, 3 ayrı mahkemenin verdiği tutuklama kararı gereğince kırmızı bültenle aranırken, 31 Mart 2008’de İspanya´nın tatil beldesi Malaga kentinde yakalandı. Adalet Bakanlığı İspanya’dan Orhan Aslıtürk’ün iadesini istedi. Ancak, Aslıtürk, 23 Ocak 2009’da serbest kaldı.

Türkiye’nin iade talebinin İspanya tarafından Türkiye’deki davaların zaman aşımına girdiğini gerekçe gösterilerek reddettiği ortaya çıktı.