Türkiyemspor'a ceza



Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Spor Mahkemesi, Alman 4. ligi takımlarından Berlin Türkiyemspor'un teknik direktörü Uwe Erkenbrecher'i, sportmenliğe aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 Avro para cezasına çarptırdı.



DFB'den yapılan açıklamada, Erkenbrecher'in, 25 Nisan 2009 tarihinde VfL Wolfsburg'un ikinci takımına karşı yapılan karşılaşma sonrasında hakemlere sportmenliğe aykırı sözler söylediği bildirildi. Açıklamada, Türkiyemspor'un karara 24 saat içinde itiraz etme hakkı olduğu kaydedildi.





