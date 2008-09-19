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Spor

Türkiyemspor, Karlsruher FC ile karşılaşacak

Almanya Kupası elemelerinde yarın Türkiyemspor (A) Genç Takımı, Karlsruher FC'nin genç takımı ile karşılaşacak

19 Eylül 2008 03:00

Berlin Kupa şampiyonu Türkiyemspor (A) Genç Takımı, Almanya Kupası elemelerinde Almanya Birinci Lig takımlarından Karlsruher FC'nin genç takımı ile yarın karşılaşacak.

Türkiyemspor Teknik direktörü Taşkın Aksoy, Türk sporseverleri Berlin'deki Katzbach Stadı'nda yapılacak olan DFB kupa maçına davet ederek destek vermelerini istedi.

Taşkın, "Berlin Kupası sahibi olan gençlerimiz Almanya Kupası elemelerinde de bir üst tura çıkacak güç ve kabiliyettedir. Vatandaşlarımızın bu önemli karşılaşmada gençlerimizi yalnız bırakmamalarını ve desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

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