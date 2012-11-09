Türkiyeli Ermenilerden açlık grevine destek

Şişli'de Agos gazetesi önünde bir araya gelen Ermeni yurttaşlar adına ilk olarak Sasus Estukyan, Ermenice açıklama yaptı. Estukyan'ın ardından Flor Benli Türkçe olarak “En temel insan haklarından biri olan anadilinde kendi savunma hakkını elde edebilmek için tek mücadele imkanı olan kendi bedenleri ile direnenlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu açıklıyoruz” dedi. Benli, polisin açlık grevini destekleyen eylemcilere yönelik şiddetini eleştirerek, “Tüm bunlara karşı biz barıştan ve kardeşlikten yana olan insanlar, olanca sesimizle haykırmaya devam ediyoruz; Biz artık bir kişinin dahi ölmesini istemiyoruz. Ülkedeki ‘bir bebekten bir katil yaratan karanlığın’ daha fazla can almasını istemiyoruz” dedi.

Açıklama sırasında sık sık “Yeğpayrutyun azadutyun havasarufyun (Kardeşlik, özgürlük, eşitlik)”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Ölüm değil çözüm istiyoruz” sloganları atıldı. Grup daha sonra Okmeydanı’ndaki açlık grevi çadırına destek ziyaretinde bulundu.