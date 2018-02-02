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Dünya

Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ali Kan / Bakü, 2 Şubat (Dha) – Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliklerini geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandı

02 Şubat 2018 17:29

Ali Kan / Bakü, 2 Şubat (Dha) – Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliklerini geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandı. 
Azerbaycan Çalışma Bakanı Selim Müslümov\'un başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu\'nun katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Ortak Daimi Komisyonu 9. Toplantısı yapıldı. Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, protokolde, iki ülkedeki iş gücü piyasalarındaki işsizlerin, iş gücü piyasasına girmek isteyenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin yapılması, elektronik istatistik altyapıların oluşturulması konularında tecrübe paylaşımı, iş gücünün her iki ülkede de karşılıklı olarak hayatlarının kolaylaştırılması konusunda adımların atılması gibi maddelerin yer aldığını belirtti. 
Azerbaycanlı Bakan Müslümov da iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirterek, çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki iş birliklerini daha da ileri taşıma arzusunda olduklarını ifade etti. 
Toplantının ardından bakanlar, taraflar arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolü imzaladı. (Fotoğraflı)

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