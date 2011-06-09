-TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA 100 MİLYON DOLAR ABU DABİ (A.A) - 09.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'ya 100 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 3. Libya Temas Grubu toplantısının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid el Nahyan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, insani yardım, sağlık hizmetleri, okullar ve altyapı için Türkiye'nin Libya'ya 100 milyon dolar yardım yapacağını kaydetti. Suriye'deki durum ve Türkiye'ye kaçanlarla ilgili bir soru üzerine Davutoğlu, "Suriye'den 2400 kişinin Türkiye'ye geldiğini" söyledi. 4. Libya Temas Grubu toplantısının Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Davutoğlu, Suriye'de reformların gerekliliğine vurgu yaparak, "Suriye halkının isteklerinin kabul edilmesi gerektiğini" belirtti. Davutoğlu, tansiyonun düşmesi için Suriye yönetimine çağrı yaptıklarını ifade ederek, olaylar sırasında ölenler için "Onlar da bizim kardeşlerimiz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, Suriye'de yaşanan durumun çözümü için görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. BAE Dışişleri Bakanı el Nahyan da Libya halkının demokratik ve özgür bir ülke olması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çok faydalı bir toplantı yapıldığını belirten Nahyan, "Libya halkının petrolden elde edilen geliri kullanmaya hakkı vardır" dedi.