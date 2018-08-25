Türkiye'den Yunanistan'a yapılan iltica başvurularında rekor artış

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk vatandaşlarının Yunanistan’a yaptığı iltica taleplerinde patlama yaşandı. Buna göre 15 Temmuz sonrası 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu.

2013’te 17 kişi başvurmuştu

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın İltica Hizmetleri verilerine göre, darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında ise 42 Türk vatandaşının Yunanistan’a iltica talebinde bulunduğu belirlendi. Darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı. 15 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.

Yunanistan’a iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018’de dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise Yunanistan’a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi Yunanistan’a iltica talebinde bulundu.

550 kişi polise takıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise 2 yılda hakkında arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu. Yurt dışına çıkmak isterken haklarında ‘FETÖ’ dosyası bulunan 5 bin kişinin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi.