Türkiye'den Yunanistan'a tepki: İlişkilerimiz etkilenecek

Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan ve Türkiye tarafından iadeleri talep edilen sekiz askerle ilgili nihai kararını verdi. Daha önce askerlerden altısının iadesini reddeden mahkeme, bugün aldığı kararla, son iki asker için de Türkiye'ye olumsuz yanıt verdi.

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme Ocak ayında verdiği kararda; iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuşun iadesini reddetmiş ancak bu karara itiraz eden Türkiye ikinci bir talepte bulunmuştu.

Türkiye'ye iadeleri reddedilen askerler, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar gözaltına tutulmaya devam edecek.

Yunan savcı: Türkiye aynaya bakmalı

Yunan savcı, Temyiz Mahkemesinin aldığı kararın Türkiye'de "rahatsızlık yaratabileceğini" bildiklerini ancak Ocak'tan bu yana değişen bir gerekçe olmadığını belirtti.

Mahkemede konuşan savcı, "İşkence ya da zulüm bitti mi? Eğer aynada kendine bakarsa modern Türkiye, darbeci olduğu iddia edilen kişilerin iadesi konusunda neden üst üste ret cevabı aldığını anlayacaktır. Sadece Yunanistan'dan değil, diğer Avrupa ülkelerinden de aynı yanıtlar geliyor" diye konuştu.

Türk Dışişleri: İlişkilerimizi etkileyecek

Temyiz mahkemesinin aldığı son karara, Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu karar darbecilere kucak açan bir ülke olan Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımızı kaçınılmaz olarak etkileyecektir" denildi.

"Adil ve tarafsız olmasını umduğumuz Yunan yargısı ne yazık ki bir kez daha bizi hayal kırıklığına uğratarak, anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki ikinci iade talebimizi de reddetmiştir" denilen açıklamada, "Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamları, hatalarını tekrar etmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan mahkemesinin verdiği hükmün, "siyasi" bir karar olduğunu belirtti.

Ankara-Atina hattını geren mahkeme süreci

Yunanistan'da aylardır süren yargı süreci, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Türkiye, kaçak askerler iade edilmediği takdirde, iki ülke arasındaki mülteci anlaşmasını bozacağını açıklayarak, Yunanistan'a baskı yapmıştı.

Yunanistan'daki süreç devam ederken, İstanbul Başsavcılığı sekiz asker hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Reuters/DHA, CÖ/BD