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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Yunanistan'a sığınmacı geçişi arttı

Türkiye'den Yunan adalarına ulaşan sığınmacı sayısı birkaç gündür gerilemişti. Yunan makamlarının açıkladığı son rakamlar geçişin yeniden artmaya başladığını ortaya koydu.

30 Mart 2016 15:35


Atina'daki kriz merkezinin bugün yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde Türkiye'den Yunan adalarına ulaşan mülteci sayısı 766'yı buldu. Bu rakam Pazartesi günü 232, salı günü ise 192 idi.

'Öldürün ama Türkiye'ye göndermeyin'

Midilli'deki kamplarda kalan mülteciler Türkiye'ye iade edilme ihtimaline karşı protesto gösterileri düzenliyor. Yunan televizyonu, Moria kampındaki gösteriden görüntülere yer verdi. Dikenli teller ardında seslerini duyurmaya çalışan bir mültecinin "Öldürün ama Türkiye'ye geri göndermeyin" yazılı afiş dikkat çekti.

AB-Türkiye anlaşması yürürlüğe giriyor

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde iadelerin olması bekleniyor. Anlaşmada, Türkiye'den Yunanistan'a 20 Mart'tan sonra yasadışı yollardan geçmiş olan tüm sığınmacıların 4 Nisan tarihinden itibaren zorunlu olarak geri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Cenevre'de sığınmacılar için konferans

Öte yandan Suriyeli sığınmacıların ülkelere kabulünde küresel sorumluluğun paylaşımını hedefleyen uluslararası konferans, bugün Birleşmiş Milletler'in himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. 90 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kurumun temsilcisinin katıldığı konferansta Suriyeli mültecilerin adil paylaşımı tartışılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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