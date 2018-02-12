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Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvurusu arttı

Geçen ocak ayında Pensilvanya'dan Yunanistan'a 'FETÖ heyeti' gönderildiği ifade edildi

12 Şubat 2018 18:28

Geçen yıl Yunanistan’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarının sayısı bin 827 olarak belirlendi. Yunanistan İltica Dairesi eski Müdürü Maria Stavropulu, 2017 yılında bin 800’den fazla TC vatandaşının iltica talebinde bulunduklarını söyledi. Stavropulu, 2016’ya kıyasla önemli bir artışın söz konusu olduğunu vurguladı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbak'ın haberi şöyle:

2016’da 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminden 31 Aralık’a kadar Yunanistan’a kaçan TC vatandaşlarının sayısı 153 idi.  Edinilen bilgilere göre, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunan TC vatandaşlarının çok büyük bir bölümünü 'FETÖ'cüler oluşturuyor. Resmen açıklanmamakla birlikte, bugüne kadar bu başvurulardan 1 veya 4’ünün kabul edildiği ileri sürüldü. 

Yunanistan’a kaçan 'FETÖ’cülerden yaklaşık 20’sinin avukatlığını üstlenen Andonis Spathis’e göre, ülkede bulunan 'FETÖ’cülerin kesin sayısı bilinemiyor. Spathis, iltica talebinde bulunanlar arasında, gazeteci, öğretmen, devlet ve banka memurlarının olduğunu söyledi.

Pensilvanya'dan heyet geldi

Bu arada, Pensilvanya’dan bir 'FETÖ' heyeti, geçen Ocak ayı sonunda ssesiz sedasız Yunanistan’a geldi. Yunan medyasındaki haberlere gore, Atina ile Selanik’de en az 15 'FETÖ’cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etti.

Heyette 'Kimse Yok mu' derneğinin  ABD’deki devamı sayılan 'Embrance Realif' adlı örgütün üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Heyet üyeleri, Kathimerini gazetesine, Yunanistan’daki 'FETÖ’cülere insanı yardım ulaştırabilme yolları aradıklarını söyledi.

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