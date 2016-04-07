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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında azaldı

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında azalma kaydedildiği bildirildi.

07 Nisan 2016 19:30


Yunanistan Mülteci Krizi Yönetimi Birimi'nin açıkladığı sayılara göre, son 24 saat içinde Türkiye'den Yunan adalarına sadece 76 sığınmacı geçti. Bir gün önce bu sayının yine 76, ondan önceki gün ise 225 olduğu açıklandı.

AB-Türkiye arasında sığınmacı krizinin kontrolüne yönelik iade anlaşmasının yürürlüğe girdiği 4 Nisan Pazartesi günü çoğunluğunu Pakistanlı ve Afgan sığınmacıların oluşturduğu 202 kişilik ilk kafile Türkiye'ye gönderilmişti. Ancak Yunanistan'ın sığınmacı iadesine cuma gününe kadar ara verdiği duyurulmuştu. Yetkililer, bunun nedeninin giderek daha çok sayıda sığınmacının Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmaya başlaması olduğunu açıkladı.

Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar başvuruları sonuçlanana kadar Türkiye'ye iade edilemiyor. Anlaşma yürülüğe girmeden önce sığınmacılar çoğunlukla Yunanistan yerine Almanya, İsveç gibi ülkelerde iltica bşavursunda bulunmayı tercih ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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