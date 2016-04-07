Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında azaldı



Yunanistan Mülteci Krizi Yönetimi Birimi'nin açıkladığı sayılara göre, son 24 saat içinde Türkiye'den Yunan adalarına sadece 76 sığınmacı geçti. Bir gün önce bu sayının yine 76, ondan önceki gün ise 225 olduğu açıklandı.

AB-Türkiye arasında sığınmacı krizinin kontrolüne yönelik iade anlaşmasının yürürlüğe girdiği 4 Nisan Pazartesi günü çoğunluğunu Pakistanlı ve Afgan sığınmacıların oluşturduğu 202 kişilik ilk kafile Türkiye'ye gönderilmişti. Ancak Yunanistan'ın sığınmacı iadesine cuma gününe kadar ara verdiği duyurulmuştu. Yetkililer, bunun nedeninin giderek daha çok sayıda sığınmacının Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmaya başlaması olduğunu açıkladı.

Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar başvuruları sonuçlanana kadar Türkiye'ye iade edilemiyor. Anlaşma yürülüğe girmeden önce sığınmacılar çoğunlukla Yunanistan yerine Almanya, İsveç gibi ülkelerde iltica bşavursunda bulunmayı tercih ediyordu.