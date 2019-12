Türkiye'den Yunanistan'a ekonomi dersi

T24 - Euro bölgesi üyesi Yunanistan ülke borcu sorunuyla boğuşurken, birçok alanda kendisine rakip gösterilen Türkiye 'nin ekonomisi her geçen gün biraz daha güçleniyor.





MarketWatch’da yayımlanan bir analizde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's’un (S&P) Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB-"den “BB”ye yükseltmesinin, Türkiye’yi Avrupa Birliği ve euroya bir adım daha yaklaştırdığı ifade edildi ve Yunanistan yerine Türkiye'yi aday olarak kabul etme tehdidiyle, Atina hükümetinin harekete geçirilebileceği belirtildi.



S&P nota ilişkin görünümün “pozitif” olduğuna işaret etti ve “Bu not artırımı, Türk hükümetinin, son 10 yılda borç yükünü istikrarlı biçimde azaltmasının sonucu, ekonomi politikasındaki esnekliğini düzelttiği yönündeki görüşümüzü yansıtıyor. Bu ayrıca, dışarıdaki güçlüklere rağmen, finans sektörünün sağlamlığını korumada Türkiye'nin düzenleyici kurumlarının başarılı olduğuna işaret ediyor. Standard and Poor's, Türkiye'nin bankacılık sisteminin en güçlülerinden biri olduğuna inanıyor” değerlendirmesini yaptı.



Diğer yandan Türk hükümeti bütçeyi hassasiyetle kontrol ediyor. Bankacılık sisteminin ciddi bir denetimden geçiyor olması da ekonominin dış etkenlere karşı sağlam bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor.





Yunanistan ders almalı



MarketWatch'ta yayımlanan analize göre, bütün bu gelişmeler Yunan ekonomisiyle tezat oluşturuyor. Ülkede özel sektör harcamaları bütçeyi patlattı, ülke borcu kontrolden çıktı ve hem Atina hükümetini hem de euro bölgesinin diğer üyelerini büyük bir sıkıntı içine sürükledi.



Bu yüzden Yunanistan kamu finansını daha iyi yönetmek için bir yöntem arıyorsa, ilk olarak Ege'nin karşı kıyısındaki komşusuna bakması gerekiyor.



Analize göre, Atina'yı ekonomi reformları gerçekleştirmeye zorlamak için, Yunanistan'ın yerine Türkiye'nin AB'ye alınacağı yönünde "hafif" bir tehdit işe yarayabilir.





Sıfırcı hoca ve Fitch de yükseltmişti



S&P’nin not artırımı aslında ekonomi çevrelerinde beklenen bir gelişmeydi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch ve "Sıfırcı hoca" olarak bilinen Moody's de Türkiye'nin notunu yükseltmişti.



Moody's, geçen yıl Eylül ayında Türkiye'nin “Ba3” olan devlet tahvil notunun görünümünü “durağan”dan “olumlu"ya yükseltmişti. Kuruluş, bu kararına gerekçe olarak, ekonominin şoklara karşı artan direncini göstermişti.



Fitch de Aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek, BB(+)'ya çıkartmıştı.





Yetkililer memnun



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Lehman Brothers'ın iflasının ardından, aralarında Yunanistan, İspanya, Portekiz, İrlanda, Rusya ve Meksika'nın da bulunduğu yaklaşık 40 ülkenin kredi notunun toplamda 100 defa düşürüldüğünü belirterek, “Böyle bir ortamda, ülkemizin kredi notu artırılan az sayıdaki ülkeler arasına girmiş olması ve özellikle kredi notumuzdaki artırımların bir tanesinde iki kademe olmak üzere dört farklı kredi derecelendirme kuruluşu tarafından çok kısa aralıklarla gerçekleştirilmesi şüphesiz ki çok önemli bir başarıdır” dedi.