Türkiye'den Yücel'i ziyarete onay

Alman diplomatlar cezaevindeki Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret edebilecek. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Berlin'de yaptı. Fischer, Türkiye'nin Alman diplomatların Yücel'i ziyaret edebilmesini sözlü olarak onayladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Yücel'le Alman Büyükelçiliği'nden diplomatların görüşecek olmasını, "İleriye atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Ancak diplomatların Yücel'i bundan sonra sürekli ziyaret edip edemeyeceği konusunda bir bilgi vermedi. Alman Haber Ajansı’na (DPA) göre Yücel’i cezaevinde Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen ziyaret edecek.

Gabriel Çavuşoğlu'yla konuştu

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, geçen cuma NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na konsolosluk yetkililerinin Deniz Yücel'le görüşmesi konusundaki isteği ilettiğini belirtti. Gabriel, “Türkiye bu sabah sözlü olarak nihayet zor geçen günlerin ardından yarın Yücel'in cezaevinde iyi durumda olduğu konusunda ikna olabilmemiz için kendisiyle görüşebileceğimizi onayladı" dedi.

Gabriel, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Deniz Yücel'le Alman diplomatların görüşebilmesi için verdiği sözü hatırlattığını belirterek, "bunun üzerine Çavuşoğlu'nun Ankara'da bir kez daha yoğun çaba gösterdiğini ve haftasonunda kendisine olumlu yanıt verdiğini' kaydetti.

Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uli Poschardt Alman hükümetine çabalarından dolayı teşekkür etti. Deniz Yücel’in ziyaret edilmesinin ilk adım olacağını belirten Poschardt , gazeteciye yönelik suçlamaların asılsız olduğunu kaydetti. Poschardt, “Deniz Yücel mümkün olduğunca hızlı biçimde serbest bırakılmalıdır” dedi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall da açıklamasında, “Deniz Yücel’in işlediği tek suç eleştirel bağımsız gazetecilik yapmak” dedi.

Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Caren Lay, diplomatların Deniz Yücel’i ziyaret edebilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Deniz Yücel’le görüşülmesi AB’nin bütün ülkelerinde doğal olarak beklenirdi. Bu durum Erdoğan Türkiyesinin karakterini gösteriyor” dedi.

Deniz Yücel ne ile suçlanıyor?

Deniz Yücel, "Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekle” 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel'in Alman yetkililerle görüştürüleceğine dair söz vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bazı konuşmalarda Deniz Yücel'i 'Alman ajanı' ve 'PKK'nın temsilcisi' olarak nitelendirmiş, Alman hükümeti söz konusu suçlamaları "mesnetsiz" diye nitelendirmişti.

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dpa/afp, HT/BK