-Türkiye'den yalanlama ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Ankara, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na "yabancı müdahale olursa Tel Aviv'i vurabileceklerini söylediği" yönünde çıkan haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, AA'ya yaptığı açıklamada, İran Fars Haber Ajansı'nda Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yapıldığı iddia edilen bir görüşme ile ilgili bugün çıkan haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'nda bugün çıkan ve İsrail'deki Haaretz gazetesi tarafından da kullanılan bir haberde, Esad'ın bir görüşmede Davutoğlu'na, "Suriye'ye yabancı güçlerin müdahalesi durumunda Tel Aviv'i füzelerle vurmaktan ve başka tedbirler almaktan kaçınmayacaklarını söylediği" iddia ediliyor. Sözcü Ünal, bu haberin "tamamen gerçek dışı" olduğunu belirterek, Davutoğlu ile Esad arasında son dönemde böyle bir görüşme gerçekleşmediği gibi, daha önceki Davutoğlu-Esad görüşmelerinde de bu tür hususların gündeme gelmediğini kaydetti.