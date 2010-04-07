Türkiye'den Washington'a üst düzey ziyaretler yoğunlaşacak

ABD'nin başkenti Washington'a Türkiye'den bu ay içinde art arda arka üst düzey ziyaretler bekleniyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Nisan'da düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington'a gelecek.

Erdoğan'ın 11 Nisan Pazar akşamı Washington'a ulaşması, Başbakana Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın eşlik etmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın zirvenin ardından Salı ya da Çarşamba günü Washington'dan ayrılması, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ise 15 Nisan Perşembe gününe kadar kentteki temaslarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu arada ABD Çalışma Bakanı Hilda Solis'in ev sahipliğini yapacağı, 20-21 Nisan'da düzenlenecek G-20 Çalışma Bakanları Toplantısı'na da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer davet edildi.

Toplantıda, istihdam yaratılması ve kriz sonrası ekonomide küresel iş gücünün hazırlanması konularına odaklanılacak.

Bu toplantının ardından, yine Washington'da 24-25 Nisan'da IMF ve Dünya Bankasının bahar toplantıları yapılacak. Bu toplantıya da Türkiye'den Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılması bekleniyor.