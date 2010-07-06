'Türkiye'den vazgeçti Yunanistan'a döndü'

T24- Türkiye ile İsrail arasında son dönemde giderek tırmanan krizler iki ülke ilişkisini kopma noktasına getirdi. Son olarak İsrail'in, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun talebine karşılık vermeyerek, özür dilemeyi reddetmesi, gerginliğin tırmanmasına neden oldu.



İsrail hükümetine yakınlığı ile bilinen Debka File haber sitesi ise, İsrail'in Türkiye'den koparken Yunanistan'a yaklaştığını ve bu ülkeyi yeni stratejik ortak olarak belirlediğini yazdı.



Haberde şu ifadeler yer aldı:



"Bu hafta İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Benyamin Ben Eliezer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilişkileri düzeltebilmek Brüksel'de biraraya geldi.



4 Temmuz’da yapılan İsrail kabine toplantısı, bu görüşme nedeniyle oldukça tartışmalı geçti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu görüşmenin denemeye değer olduğunu savunuren, pek çok bakan görüşmenin hiç olmaması gerktiğini söyledi.



Batı ve Türk medyasının, "İsrail’in tek Müslüman müttefiğini kaybı" olarak nitelediği bu durum sonrasında, İsrail'in yeni stratejik ortağı olarak Yunanistan’ı belirlediği kaydediliyor. Son dönemde Türkiye'nin rolüne özenen Yunanistan da NATO üyesi ve Ortadoğu’yla yakın bağlar kurmaya çalışıyor.



İsrail Yunanistan yakınlaşmasının 2008'de Yunanistan'da gerçekleşen İsrail hava tatbikatı ile başladığı söyleniyor.





PAPANDREU'NUN ETKİSİ BÜYÜK





Bu ittifakın Atina ve Kudüs tarafından özellikle planlanmadığı, ancak bu durumda pek çok İsrailli dostu olan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun etkisi olduğu belirtiliyor. İsrail’in gözünde Ankara’nın yerini almak isteyen Atina’nın ortaklıktan en büyük beklentisi; diplomatik, ekonomik, askeri ve istihbarat anlaşmaları.



YUNAN ORDUSUNUN TÜRK ORDUSUNUN YERİNE GEÇMESİ PLANLANIYOR





Bazı kaynaklara göre Papandreu, bu ittifakla birlikte ülkesindeki bazı finansal sorunlara çözüm bulabileceğini düşünüyor. Ancak hepsinden önemlisi, Yunan ordusunun aşama kaydederek NATO’nun Balkanlar ve Güney Avrupa’daki güçlerinde Türkiye’nin yerine geçmesi amaçlanıyor.



Ancak bu durumun ortaya çıkmasında, Mavi Marmara krizinin rolünün büyük olmadığı, Yunanistan ile İsrail arasındaki bu sürecin bir dönemdir devam ettiği belirtiliyor.



Bu sürecin başlangıcı olarak, 2008 yazında Papandreu’nun İsrail'e ait 100 F15 ve F16'ya Yunan hava sahasında tatbikat yapma izni vermesi gösteriliyor.