Türkiye'den Vatikan'a davet

1915 Olayları’nı “soykırım” olarak nitelendiren ve Vatika Türkiye ilişkilerinin gerilmesine yol açan Papa Francesco ve Vatikan delegasyonu, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşecek Expo 2015’teki Türkiye pavyonuna davet edildi. Türkiye'nin bu daveti, "zeytin dalı uzatmak" olarak yorumlandı.

1 Mayıs Cuma günü açılışı yapılacak olan fuarın 147 katılımcısından biri olan Türkiye, fuardaki en büyük 5’inci alana sahip olacak. Türkiye pavyonunun tanıtım toplantısında, Expo 2015 Türkiye Komiseri Tarık Sönmez, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım ve Milano Başkonsolosu Aylin Sekizkök, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalyan basınının aktardığına göre, sorulardan biri de, 12 Nisan’daki ayin sırasında Papa’nın yaptığı “soykırım” açıklamasının ardından Vatikan-Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkindi.

'Papa’yı ağırlamaktan memnuniyet duyarız'

Adnan Yıldırım, bu soruyu, "Expo’daki Türkiye pavyonunda Papa’yı ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Eğer kişisel olarak O gelemezse, bir Vatikan delegasyonunu da misafir edebiliriz, böylece Türkiye’nin tarihsel medeniyet değerlerini tanıyabilirler” şeklinde yanıtladı.

Papa’nın, Türkiye’nin beklemediği bir açıklama yaptığını söyleyen Yıldırım, “Belki bunu Vatikan bile beklemiyordu. Türkiye her zaman, kendi arşivlerini açmak suretiyle dünya tarihçileri için müsait olduğunu belirtmiştir. İki devlet arasındaki ilişkilerin önceki haline döneceğini düşünüyoruz, zira Türkiye bunun için her zaman müsait olacaktır” diye sözlerini sürdürdü.

Vatikan, davete icabet edecek

Türk heyetinin davetine Vatikan’ınn cevabı ise sadece birkaç saat sonra geldi. Vatikan’ın Expo 2015 Komiseri ve Papalık Kültür Konseyi (Bakanlık seviyesinde) Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi, “Bakan yardımcısının (Adnan Yıldırım) sözlerini dikkatle okudum. Vatikan delegasyonu, Expo fuarı süresince düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere katılacak. Açılışın ardından delegasyonumuz, Türkiye pavyonunu ziyaret etme davetini zevkle kabul edecektir” dedi.

Papa’nın Türkiye pavyonunu ziyareti için söz veremeyeceğini de sözlerine ekleyen Ravasi, "Sadece ekmek değil” temalı Vatikan pavyonuna da Türkiye delegasyonunu davet ederken şu ifadeleri kullandı:

“Ben de Türk temsilcileri, gerek fiziksel ve gerekse manevi açlık, yardımlaşma, oruç gibi konuları merkezine alan, teması itibariyle Müslüman dünyasıyla da paylaşılabilecek Vatikan pavyonuna davet ediyorum.”