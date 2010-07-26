-TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE DESTEK HATAY (A.A) - 26.07.2010 - Suriye'nin İdlip kentinde öğle saatlerinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangının söndürülmesi için Türkiye'den de destek verildiği bildirildi. Hatay Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınözü ilçesine 11 kilometre uzaklıkta İdlip kenti ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili Suriye'nin yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Orman Genel Müdürlüğü ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in talimatıyla yangına Adana, Kahramanmaraş ve Mersin'den 3 helikopter ile destekte bulunduklarını ifade eden Harbi, ayrıca 3 arozöz, 1 su tankı ve yangın söndürme timinin de görev aldığını kaydetti. Yangında şu ana kadar yaklaşık 40 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bilgisini aldıklarını belirten Harbi, yangının Türkiye tarafına sıçramasının şu an söz konusu olmadığını ancak her ihtimale karşı ekiplerin hazır bekletildiğini söyledi.