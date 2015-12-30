T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den Suriyelilere vize uygulaması

Uygulamanın deniz ve hava yoluyla yapılan girişlerde geçerli olacağı, kara yoluyla giriş yapanların vizeden muaf olacağı duyuruldu

30 Aralık 2015 18:38

Türkiye, deniz ve hava yoluyla giriş yapacak Suriye vatandaşlarına vize uygulamaya başlayacağını duyurdu. Uygulamanın 8 Ocak'tan itibaren hayata geçirileceği belirtilerek, kara yoluyla girişlerin serbest olacağı açıklandı.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, üçüncü ülkelerden geçişlere ilişkin düzenleme ihtiyacından kaynaklanan bir değişiklikle, 8 Ocak’tan itibaren hava ve deniz hudutlarından girecek Suriyeliler için vize gerekeceğini söyledi. 

Haftalık basın toplantısında konuşan Bilgiç, uygulamanın yasadışı göçle mücadele amacıyla yapıldığın belirtti. Sözcü, Türkiye’ye karadan girecek Suriyeliler için açık kapı politikasının devam edeceğini kaydetti. 

Türkiye ve Suriye 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı almıştı. Beşar Esad yönetimi, bu ay başında aldığı bir karar ile, Türkiye vatandaşlarına vize koyulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

vizepasaportsuriyeserbestikaradenizhavahaberesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24