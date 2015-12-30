Türkiye'den Suriyelilere vize uygulaması

Türkiye, deniz ve hava yoluyla giriş yapacak Suriye vatandaşlarına vize uygulamaya başlayacağını duyurdu. Uygulamanın 8 Ocak'tan itibaren hayata geçirileceği belirtilerek, kara yoluyla girişlerin serbest olacağı açıklandı.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, üçüncü ülkelerden geçişlere ilişkin düzenleme ihtiyacından kaynaklanan bir değişiklikle, 8 Ocak’tan itibaren hava ve deniz hudutlarından girecek Suriyeliler için vize gerekeceğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Bilgiç, uygulamanın yasadışı göçle mücadele amacıyla yapıldığın belirtti. Sözcü, Türkiye’ye karadan girecek Suriyeliler için açık kapı politikasının devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ve Suriye 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı almıştı. Beşar Esad yönetimi, bu ay başında aldığı bir karar ile, Türkiye vatandaşlarına vize koyulduğunu açıklamıştı.