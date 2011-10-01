T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'den sosyalist aday Hollande'ye uyarı PARİS (A.A)

01 Ekim 2011 13:27

-Türkiye'den sosyalist aday Hollande'ye uyarı PARİS (A.A) - 01.10.2011 - Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından Sosyalist Francois Hollande'ın, 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifinin tekrar senato gündemine alınması konusunda Ermeni diasporasına söz vermesi, Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Hollande'a yazdığı bir mektupta, Türk hükümetinin, konuyla ilgili sert tepkisini dile getirdi. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Burcuoğlu, söz konusu tasarının yasalaşmasının Türk-Fransız ilişkilerine ''önemli darbe vuracağı'' mesajını verdi. Burcuoğlu mektubunda, söz konusu yasa tekfininin Türk kamuoyunda yarattığı rahatsızlığa dikkati çekerek, tasarının yasalaşmasının ikili ilişkilerde onarılması zor tahribata yol açacağı uyarasında bulundu.  Mektupta gerek Fransız aydınların gerek parlamentodaki konu ile ilgili bir kurulan soruşturma komisyonunun hazırladığı kapsamlı raporda ''tarihi siyasetçiler değil, tarihçiler yazar'' şeklindeki görüşlerine de atıfta bulundu.  Hollande, son olarak Paris'te Ermenilerin yoğun yaşadığı Alfortville kasabasında, pazartesi akşamı Ermeni dernekleri temsilcileriyle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ermeni Sosyalistlerin desteğini alan Hollande, senatoda çoğunluğu ele geçiren Sosyalist senatörlere yasa teklifinin tekrar gündeme gelmesi için talepte bulunacağını söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24