-Türkiye'den sosyalist aday Hollande'ye uyarı PARİS (A.A) - 01.10.2011 - Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından Sosyalist Francois Hollande'ın, 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifinin tekrar senato gündemine alınması konusunda Ermeni diasporasına söz vermesi, Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Hollande'a yazdığı bir mektupta, Türk hükümetinin, konuyla ilgili sert tepkisini dile getirdi. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Burcuoğlu, söz konusu tasarının yasalaşmasının Türk-Fransız ilişkilerine ''önemli darbe vuracağı'' mesajını verdi. Burcuoğlu mektubunda, söz konusu yasa tekfininin Türk kamuoyunda yarattığı rahatsızlığa dikkati çekerek, tasarının yasalaşmasının ikili ilişkilerde onarılması zor tahribata yol açacağı uyarasında bulundu. Mektupta gerek Fransız aydınların gerek parlamentodaki konu ile ilgili bir kurulan soruşturma komisyonunun hazırladığı kapsamlı raporda ''tarihi siyasetçiler değil, tarihçiler yazar'' şeklindeki görüşlerine de atıfta bulundu. Hollande, son olarak Paris'te Ermenilerin yoğun yaşadığı Alfortville kasabasında, pazartesi akşamı Ermeni dernekleri temsilcileriyle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ermeni Sosyalistlerin desteğini alan Hollande, senatoda çoğunluğu ele geçiren Sosyalist senatörlere yasa teklifinin tekrar gündeme gelmesi için talepte bulunacağını söylemişti.