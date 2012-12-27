Türkiye'den sonra Fransa da geçiş sürecinde Esed'e hayır dedi

Türkiye'den sonra Fransa da Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esed'in geçiş sürecinde rol almasına karşı olduğunu açıkladı.

ABD ve Rusya'nın "Esed'in 2014'e kadar görevde kalması" planı üzerinde anlaştığı tartışmalarına Fransa da katıldı.

Fransa, Suriye'de siyasi geçiş sürecinde Devlet Başkanı Beşşar Esed'e herhangi bir rol verilmesine karşı olduğunu duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vincent Floreani, "Beşşar Esed hala halkına baskı yapıyor ve 45 bin kurbanın öldürülmesinden sorumlu. O Suriye'deki geçiş sürecinin parçası olamaz" dedi.

ABD ve Rusya'nın "Esed'in geçiş sürecinde rol alması" konusunda anlaştığı ancak bu planın Ankara'ya takıldığı iddia edilmişti.