-TÜRKİYE'DEN SOMALİ İÇİN TOPLANTI ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Afrika'daki açlık dolayısıyla İslam Konferansı Örgütü'nü (İslam İşbirliği Teşkilatı) acil toplantıya çağırdığı söyledi. Davutoğlu, cuma namazını kıldığı Balgat'taki Barbaros Camii çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Afrika gezisinin ne zaman olacağının kesinleşip kesinleşmediğini sorması üzerine Davutoğlu, hazırlıkları sürdürdüklerini, Etiyopya ve Güney Afrika'ya planlanmış bir ziyaretleri olduğunu, bu ziyarete Kenya ve bazı ülkelerin eklenebileceğini ifade etti. Bu kararı Milli Güvenlik Kurulu takvimine paralel olarak alacaklarını ifade eden Davutoğlu, "ayın onbeşinden sonra yirmisi civarında bir tarihte" geziyi yapacaklarını kaydetti. Davutoğlu, "Bu arada dün, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu ile bir görüşmem oldu. İslam Konferansı Örgütü'nü Türkiye olarak acil bir toplantıya çağırdık, Afrika'daki açlık dolayısıyla. Özellikle yürütme kurulu çerçevesinde, ya İstanbul'da ya Cidde'de. Ama İslam Konferansı Örgütü'nün acilen devreye girmesini istiyoruz. Diğer çalışmalarımız Diyanet İşleri Başkanlığımız, TİKA, Kızılay ve diğer kurumlarımızla zaten sürüyor. Dün Sağlık Bakanımız ile de görüşme gerçekleştirdik. Sağlık açısından yapılacak faaliyetlerle ilgili. İnşallah bütün bunları gözeterek, Afrika'daki kardeşlerimizin Ramazan'daki ihtiyaçlarını karşılamaya büyük bir özen gösteririz, çaba gösteririz." "Suriye'deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükelçiliğin tahliyesi söz konusu mu?" sorusu üzerine de Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şunları söyledi: "Yok, şu anda değil. Ancak, Suriye'deki gelişmeler daha önce de vurguladığım gibi kabul edilemez. Özellikle bugün, tabii Ramazan'ın ilk cuması, ümit ederiz son birkaç gün içinde yaşananlar tekrar edilmez. Daha önce de söylediğimiz gibi Hama gibi çok yoğun yerleşimin olduğu yerlerde, ağır silahlar ve tanklarla yapılan operasyonların hiçbir meşru gösterilecek tarafı olamaz. Söz konusu olamaz. Yöntem de yanlıştır, zamanlama da yanlıştır. Çok yakından takip ediyoruz ve gerekli, her türlü bundan sonra atılacak adımlar konusunda çalışmaları yürütüyoruz. Ancak Suriye'nin, gerek uluslararası toplumu gerekse Türkiye'den gelen bu net mesajları çok ciddiye alması gerekir ve bu şiddet ortamını bir an önce durdurması gerekir."